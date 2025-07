Les maisons en kit DEMREA, constructibles en 5 jours, sont disponibles en précommande

Une petite maison nichée au cœur d’une campagne française, j’en rêve ! Moins de superficiel, moins de factures, plus d’intimité, j’adorerai vivre dans une tiny house ! Si comme moi, vous rêvez d’une maison écologique, rapide à monter et sans prise de tête, vous allez adorer le concept des maisons en kit DEMREA. Écologiques, modulables et fabriquées en France, ces maisons nouvelle génération sont enfin disponibles en précommande ! Leur particularité ? Un système de construction unique, mêlant bois, chanvre et acier, qui permet de monter sa maison en 3 à 5 jours, sans grue, sans chantier XXL, et sans diplôme de maçonnerie ! Leur prix dépend du modèle, mais les 100 premiers clients bénéficient actuellement d’une réduction de 100 € par m², un chouette bonus écologique à saisir rapidement. Présentation.

Une maison à monter soi-même (ou presque)

Si la maison en kit évoque encore pour certains les chalets scandinaves ou les bungalows de camping, DEMREA va bien plus loin. Grâce à des panneaux préfabriqués en bois PEFC, chanvre et acier, ces maisons respectent déjà les futures normes RE2020, et peuvent être montées en seulement cinq jours. Le montage, inspiré du système Lego, repose sur des pièces de connexion brevetées. Aucun besoin d’une équipe d’ouvriers chevronnés : tout a été pensé pour être manié sans grue, ni gros engins polluants. Les panneaux, transportables facilement, s’assemblent comme un jeu de construction géant. Et, cerise sur le toit : ces maisons sont totalement démontables et génèrent zéro déchet de chantier. D’ailleurs, nous vous en parlions dans cet article complet sur NeozOne, lorsque DEMREA dévoilait ses prototypes. Aujourd’hui, le rêve devient réalité avec la phase de précommande lancée !

Une maison écolo, oui… mais pour qui ?

La force de DEMREA réside aussi dans la variété de ses usages. Ces maisons en kit ne se limitent pas à des logements classiques. Voici quelques exemples concrets des projets possibles :

Pour les collectivités : salle de classe, local associatif, salle polyvalente ou logements d’urgence.

Pour les professionnels du bâtiment : maisons individuelles, écoquartiers, infrastructures publiques ou privées.

Pour les entreprises : logements saisonniers, espaces de vente, bungalows touristiques, bureaux ou espaces de stockage.

Pour les particuliers : maison principale, chambre d’hôte, extension écologique, studio de jardin ou encore bureau d’appoint.

La campagne de précommande permet ainsi à tous ces profils de profiter d’un projet sur mesure, plus respectueux de l’environnement et surtout plus rapide à réaliser.

Un défi environnemental et économique relevé haut la main

Pourquoi ce projet fait autant parler de lui ? Parce qu’il s’attaque à trois problèmes majeurs du secteur du bâtiment en France :

30 % des émissions de CO₂ proviennent du secteur du bâtiment.

50 millions de tonnes de déchets sont générées chaque année par le BTP.

75 % du CO₂ d’un bâtiment sont émis lors de la phase de construction.

Avec des maisons sobres, sans déchets et sans engins polluants, DEMREA bouscule les règles du jeu. Et les ambitions de la start-up vont plus loin : tous leurs modèles sont déjà calibrés pour les futures étapes de la réglementation environnementale française (jusqu’à 2031 !). Et vous, seriez-vous prêt à vivre dans une maison écologique montée en cinq jours pour allier confort, rapidité et respect de la planète ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !