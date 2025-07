Les mini ventilateurs personnels seraient dangereux, affirme une étude scientifique

Prisés pour leur praticité et leur compacité, les mini-ventilateurs portables séduisent par leur capacité à offrir un souffle d’air frais en période de canicule. Leur prix très attractif en fait des produits souvent achetés sans que l’on se soucie de leur empreinte carbone et leur impact sur la santé. En Corée du Sud, par exemple, face à des étés de plus en plus suffocants, ces gadgets sont très convoités par la population. Le Korea Herald souligne que leur popularité s’inscrit dans une tendance plus large de recherche de solutions individuelles face au réchauffement climatique.

Une empreinte écologique alarmante

Fabriqués majoritairement en Chine, ces ventilateurs sont composés de plastiques bon marché et de métaux rares comme le lithium, le cobalt ou le nickel. Leur production repose sur des chaînes d’approvisionnement énergivores et peu transparentes, tandis que leur durée de vie dépasse rarement un ou deux ans. Selon l’ONG britannique Material Focus, sur les 7,1 millions de mini-ventilateurs vendus au Royaume-Uni en 2024, plus de 3,5 millions ont été jetés ou oubliés. Autre problème majeur : le recyclage. Ces appareils, souvent non réparables, finissent dans les décharges, libérant des substances polluantes et gaspillant des ressources précieuses.

Un recyclage quasi inexistant

Les plateformes de vente en ligne ne proposent aucun service après-vente, et les consommateurs, peu sensibilisés, ne prennent pas la peine de recycler correctement ces objets électroniques. « Tout ce qui possède une batterie ou un câble ne devrait jamais être jeté », rappelle Scott Butler, directeur exécutif de Material Focus. Ironie du sort, l’efficacité même de ces ventilateurs est remise en question. Sous un soleil brûlant, ils peuvent propulser de l’air chaud. Le docteur Kunihisa Miura, du Tokyo Hikifune Hospital, déconseille leur utilisation au-delà de 30 °C, les comparant à un sèche-cheveux soufflant sur le visage.

Un confort qui peut nuire à la santé

Ce constat en va de même pour les ventilateurs de cou, très appréciés pour se rafraichir lors des journées estivales. Selon un rapport du Centre asiatique des citoyens pour l’environnement et la santé, « les enfants et les adolescents » devraient particulièrement éviter d’utiliser ces appareils. Cela en raison de l’existence d’une radiation électromagnétique qui peut perturber le fonctionnement du cerveau et d’autres organes du corps. Une mise en garde qui est pourtant contestée par le ministère coréen des Sciences et des TIC.

« Le niveau de rayonnement électromagnétique généré par les ventilateurs à main et les ventilateurs de cou se situe entre 37 et 2,2 % de la norme de sécurité internationale. Ils sont sans danger pour le corps humain », a déclaré l'autorité dans un communiqué. Le débat reste donc ouvert à ce sujet.