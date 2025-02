Les principaux inconvénients de l’AdBlue qu’on oublie souvent de mentionner

Vous connaissez l’AdBlue, vous l’utilisez ? Apparu en 2005 sur les poids lourds dans un premier temps, il s’est étendu aux véhicules particuliers en 2014, grâce (ou à cause) de la norme Euro6. Le système AdBlue permet de réduire les Nox (rejets d’oxyde d’azote) grâce à un système de réduction catalytique sélective (SRC). Les Nox sont nocifs pour la santé, et les carburants comme le gasoil en sont les principaux émetteurs. Dans les faits, le véhicule dispose de deux réservoirs : l’un pour le carburant et le second pour l’AdBlue… Si votre véhicule en est équipé, vous avez probablement déjà rencontré quelques problèmes techniques liés à ce dépolluant ! Étonnamment, alors qu’il existe depuis vingt ans, les pannes sont encore nombreuses et immobilisent le véhicule, ou engendrent des coûts très élevés. Alors, quels sont les inconvénients de l’AdBlue, que l’on ne vous mentionne pas toujours, mais qui sont bien réels ? Réponses dans cet article.

Inconvénient n° 1 : coût supplémentaire et consommation non négligeable

C’est une évidence, l’AdBlue n’est pas gratuit. En effet, il est vendu de 0,5 à 1 € le litre, et selon votre utilisation, vous devrez régulièrement refaire le plein. En moyenne, un véhicule consomme de 1 à 2 litres d’AdBlue pour 1 000 km, ce qui peut vite représenter un budget supplémentaire. De plus, la plupart des concessionnaires facturent le remplissage (main d’œuvre) si ce dernier est effectué en atelier.

Inconvénient n° 2 : l’AdBlue n’aime pas le froid ni le « trop » chaud !

Dans les régions les plus froides de notre pays, l’AdBlue est un vrai problème… En effet, ce dernier ne supporte pas les basses températures, et gèle dès que la barre des – 11 °C est dépassée. De plus, il n’apprécie pas réellement les températures caniculaires, et peuvent altérer sa qualité et réduire son efficacité.

Inconvénient n° 3 : des pannes très couteuses

Si votre système SCR tombe en panne, vous n’aurez que vos yeux pour pleurer ! Ce système est un petit bijou de technologie, mais également un nid à pannes. Une défaillance de la pompe, des injecteurs ou du capteur Nox peuvent coûter plusieurs centaines, voire milliers d’euros en réparation. De plus, si le système détecte un problème, votre véhicule peut se mettre en mode dégradé, limitant votre vitesse et nécessitant un passage en atelier. Ah le mode dégradé, une vraie plaie que j’ai pu vivre une fois, malgré un réservoir plein !

Inconvénient n° 4 : le réservoir doit toujours être plein

Si vous avez l’habitude de rouler « en réserve » et que le voyant orange « pompe à essence » est votre meilleur ami, il va falloir changer vos habitudes. Eh oui, pas d’AdBlue : pas de démarrage, c’est aussi simple que cela ! Contrairement au carburant, si vous tombez à sec, votre véhicule refusera de démarrer jusqu’à ce que vous fassiez le plein. Un petit oubli et vous voilà bloqué en pleine cambrousse avec une belle galère en perspective. Un conseil ? Ayez toujours un bidon d’AdBlue caché dans votre coffre, cela vous permettra de pallier les urgences !

Inconvénient n° 5 : pas si écolo que cela !

Si l’AdBlue aide à réduire les NOx, sa production et son transport génèrent aussi du CO₂. De plus, en cas de fuite ou de mauvais stockage, il peut polluer les sols et les nappes phréatiques. Et, ce n’est pas une très bonne nouvelle pour la planète ! Et vous ? Avez-vous déjà été confrontés à des problèmes causés par l’AdBlue ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .