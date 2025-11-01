Les problèmes d’AWS ont transformé les lits connectés en cauchemar pour leurs utilisateurs

Imaginez la scène : il est deux heures du matin, votre matelas se prend soudain pour un sauna finlandais, et vous cherchez désespérément le bouton « off »… sans succès. Ce n’est pas un cauchemar, mais la mésaventure vécue par de nombreux utilisateurs du lit connecté Eight Sleep. La scène pourrait prêter à sourire si elle ne concernait pas le sommeil de milliers de dormeurs connectés. La panne d’Amazon Web Services, survenue en octobre 2025, a paralysé de nombreux services connectés à travers le monde, dont celui d’Eight Sleep, fabricant américain de literie intelligente. Résultat : des matelas bloqués, des housses chauffantes incontrôlables et des dormeurs en sueur à 3 548 € le lit ! Selon Reuters, la panne AWS, survenue sur les serveurs de la région US-EAST-1, a touché des milliers d’applications connectées, de la domotique à la santé. Et, si cet incident faisait enfin réfléchir sur notre dépendance croissante à Internet… même pour dormir ? Retour sur cette douloureuse expérience utilisateur dépendant d’Internet pour leur sommeil !

Le lit Eight Sleep, un bijou de technologie tant qu’il y a du réseau

Le Eight Sleep Pod 5 promet le sommeil du futur. Ce matelas haut de gamme régule la température de chaque côté du lit, ajuste l’inclinaison de la tête et des jambes, et analyse les données biométriques pendant la nuit. Bref, un rêve connecté à… 3 548 €, sans oublier l’abonnement annuel de 199 €. Mais, comme souvent avec les objets connectés, le rêve vire vite au cauchemar dès qu’Internet s’en mêle. Lundi dernier, plusieurs utilisateurs se sont plaints sur les réseaux sociaux : impossible de désactiver la fonction chauffante ou de réinitialiser le lit. Certains ont littéralement « grillé dans leur sommeil », d’autres se sont retrouvés coincés dans des positions inconfortables. De quoi rappeler les avertissements que nous vous partagions dans cet article de NeozOne : les objets connectés sont géniaux jusqu’au jour où ils cessent de répondre.

AWS, la panne qui a réveillé Eight Sleep

Le PDG de la marque, Matteo Franceschetti, a rapidement reconnu la panne et annoncé un mode « hors ligne » via Bluetooth pour reprendre le contrôle du lit. Cette mise à jour express permet désormais d’activer ou désactiver le Pod, de régler la température et de remettre la base à plat, sans passer par les serveurs d’AWS. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont frôlé la crise de nerfs (ou de chaleur) en pleine nuit ! Cette évolution montre surtout à quel point nos appareils sont dépendants des infrastructures cloud, qu’il s’agisse d’Amazon, Google ou Microsoft. Un bug serveur à Seattle, et votre sommeil en Île-de-France pourrait bien en faire les frais.

Ce qu’il faut retenir

Produit concerné : lit connecté Eight Sleep Pod 5

Prix de départ : 3 548 € (avec abonnement annuel de 199 €)

Cause du problème : panne mondiale d’AWS (serveurs Amazon)

Conséquences : lits bloqués, surchauffe et fonctionnalités inaccessibles

Correctif : mise à jour Bluetooth pour contrôle local

Leçon : toujours prévoir un mode hors ligne… ou un bon vieux sommier !

Quand le confort devient dépendance numérique

Cet incident a essentiellement mis en lumière une question essentielle : jusqu'où sommes-nous prêts à confier notre confort au cloud ? Entre volets connectés, caméras intelligentes et même matelas pilotables depuis une application, nos maisons deviennent vulnérables à la moindre panne de serveur. Personnellement, j'aime la technologie, mais quand je vois que même mon sommeil dépend d'Amazon, je me dis qu'un bon vieux réveil mécanique a encore de beaux jours devant lui. D'autant que l'idée de ne plus pouvoir éteindre son lit chauffant à cause d'un bug me donne des sueurs froides (au sens propre). Heureusement, la mise à jour d'Eight Sleep a limité les dégâts, et prouve qu'une solution locale, sans connexion, est toujours possible. Peut-être la voie à suivre pour les autres fabricants de « smart home ».