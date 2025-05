Levante dévoile un panneau solaire waterproof en carbone pour les activités hors réseau

Annoncés lors du salon JEC World qui a eu lieu à Paris du 04 au 06 mars 2025, les panneaux solaires photovoltaïques Levante CarbonCore s’adressent aux adeptes d’activités récréatives hors réseau. Fruit d’une collaboration entre Levante, Solbian (fabricant italien de modules photovoltaïques) et Recarbon (spécialiste de la fibre de carbone recyclée), ils allient conception haut de gamme et performances avancées. Dépourvus de verre et dotés d’une structure semi-rigide, ces nouveaux modules photovoltaïques résistent aux chocs et aux intempéries. Ils promettent une efficacité énergétique élevée, soit de 25,5 %, grâce à des cellules monocristallines à contact arrière Maxeon.

Légers, robustes et durables

Les panneaux CarbonCore sont jusqu’à 40 % plus légers que les panneaux traditionnels. Afin de mieux répondre aux besoins, trois versions sont proposées, chacune dotée d’œillets pour faciliter le montage. Le modèle de 110 W ne pèse que 2,2 kg pour des dimensions de 1 123 mm × 546 mm × 4 mm. De son côté, la variante de 55 W a un poids de 1,1 kg et mesure 615 mm × 546 mm × 4 mm. Leur structure en fibre de carbone recyclée protège efficacement les cellules solaires. Cela assure une résistance accrue aux conditions extrêmes. Les Levante CarbonCore sont disponibles en finition mate ou anti-grêle pour une longévité exceptionnelle. Et enfin une version 13 W offre une solution de recharge mobile avec des dimensions de 300×300 mm et un poids de 360 g.

Des performances optimales en toutes circonstances

Grâce à leurs cellules monocristallines Maxeon, les nouveaux panneaux de Levante fonctionnent efficacement que ce soit en faible luminosité ou par forte chaleur. Cela constitue un atout majeur pour les applications off-grid. Ils peuvent être connectés en série, avec une tension maximale de 19,6 V et un courant maximal de 5,6 A. Le fabricant promet en outre une compatibilité avec divers types de batteries, y compris les cellules LiFePO4. Un câble de 5 mètres est prévu pour faciliter l’installation sur un camping-car, un voilier, un van ou tout autre support mobile. Avec les CarbonCore, Levante met ainsi l’accent sur l’innovation technologique, le respect de l’environnement et un design fonctionnel pour répondre aux besoins croissants en matière d’énergie verte et d’autoconsommation.

Qu’en est-il de la disponibilité ?

Fabriqués en Italie, les modules CarboneCore ont une empreinte carbone de 60 % plus faible que les panneaux solaires standards. Que ce soit pour une expédition, un camping prolongé ou une vie hors réseau, ils se veulent une solution fiable, durable et performante. Leur robustesse et leur facilité d’installation en font des partenaires idéaux pour les aventuriers. À noter qu’ils sont déjà en vente sur le site web de la marque. Plus d’infos : levante.eco. Ces panneaux pourraient-ils vous intéresser pour votre van, camping-car ou bateau ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .