L’exosquelette Z1, sur Kickstarter, promet d’augmenter la force de vos jambes de 50 %

Si vous avez toujours rêvé de dépasser vos limites sans faire plus d’efforts lors de l’ascension d’une montagne, Dnsys en a fait une réalité avec la fabrication de l’exosquelette Z1 conçu pour « motoriser » vos genoux. Nous savons tous ce que signifie motoriser : augmenter la puissance d’un objet ou d’un appareil. Mais dans ce cas, ce sont bien vos genoux qui bénéficient de plus de puissance pour réaliser vos activités, de la simple marche à l’escalade en passant par le basketball. Et si vos problèmes de genoux vous ont toujours fait des misères et privés d’activité de plein air, c’est désormais de l’histoire ancienne avec ce gadget de 680 g (1,5 lbs) actuellement en financement sur Kickstarter. On en parle plus en détail dans cet article.

Une évolution du modèle X1 réclamée par les utilisateurs

C’est l’année dernière que l’entreprise hongkongaise fondée par des anciens de Xiaomi, Segway et DJI a fait connaître son premier exosquelette en phase de développement depuis deux ans. Ce dernier était conçu pour améliorer les efforts durant la marche en renforçant les articulations de la hanche. Lors de la marche, son moteur pousse dans les jambes vers l’avant au niveau du haut et de l’arrière des cuisses. Mais ceux qui ont eu l’idée de la conception d’une assistance du même type pour les genoux, ce sont les utilisateurs. En effet, ayant apprécié les services de l’exosquelette X1, ils ont sollicité un exosquelette pour le genou cette fois. Chose promise, chose due, Dnsys a sorti cette année le Z1 en réponse à cette demande utilisateur. Pour développer cet exosquelette, ils ont créé une campagne encore en cours sur Kickstarter.

Le fonctionnement du Z1

L’ensemble se compose d’une paire d’exosquelettes articulés de 680 g chacun à fixer sur chaque jambe. Chaque exosquelette renforce l’arrière d’un mollet et de la cuisse grâce à un moteur intégré de 450 watts (variables selon les modèles). Ainsi, il permet de soulever la cuisse en même temps vers le haut et l’avant en exerçant une pression sur le mollet. Grâce à des capteurs de couples et de position, les moteurs s’activent dès que vos jambes se mettent en mouvement.

L’IA a aussi été intégrée pour mémoriser les schémas de vos mouvements pour une assistance personnalisée. Pour chaque type d’activité, l’IA permettra à vos exosquelettes de s’adapter pour vous apporter le mode d’assistance approprié. Vous convenez que l’effort des genoux durant la marche est différent de l’effort en position accroupie ou lors du pédalage.

L’exosquelette Z1 décliné en 3 modèles

Le Z1 est proposé en trois modèles de niveau différent. Le single Joint avec une autonomie de trois heures, fait en aluminium et en fibre de carbone. Prix durant la campagne : 597 euros, c’est le modèle bas de gamme. Le haut de gamme, Dual Joint Pro résiste jusqu’à huit heures avec des options de couleurs ainsi que la possibilité de le signer. Pour ce qui est de sa structure mécanique, il est fabriqué dans un alliage Titanium-fibre de carbone pour un engagement de 1192 euros. Le dual joint, milieu de gamme, offre quatre heures d’autonomie, une puissance de 900 watts.

Chaque modèle promet d’augmenter la force dans vos jambes de 50 % au moins, de vous alléger de 20 kg et est garanti résistant à l’eau et au froid. PLus d’informations sur ce produit actuellement sur kickstarter.com et sur le site officiel dnsys.ai. Prêt à vous faire assister par l’exosquelette Z1 dans chaque situation de la vie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .