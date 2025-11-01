Lidl dévoile le Monsieur Cuisine Smart et il pourrait bien faire de l’ombre au Thermomix TM7

Dans ma cuisine trône le Cook Expert de Magimix, et je l’utilise presque chaque jour, notamment pour les cuissons vapeur, les pâtes à gâteaux ou encore les potages… C’est un assistant qui me rend de fiers services, notamment en termes de temps passé dans la cuisine ! Une recette, les ingrédients, je ferme son couvercle et je le laisse cuisiner pendant que je vaque à mes occupations. Je l’ignorais, mais selon une étude d’Écologic et Éco-Systèmes, chaque foyer français possède en moyenne 99 appareils électriques. Et, pour beaucoup comme pour moi, le robot culinaire est venu s’ajouter à cette longue liste d’équipements du quotidien, qu’il s’agisse d’un Thermomix, d’un Moulinex Companion ou du célèbre Monsieur Cuisine Smart de Lidl. Le Monsieur Cuisine, c’est justement de lui dont je souhaite vous parler ! Comme à son habitude, l’enseigne allemande sait y faire et frappe de nouveau un grand coup ! Après avoir secoué le marché avec son Monsieur Cuisine Connect, Lidl revient en force avec un modèle plus design, intelligent et connecté, tout en conservant ce qui fait son succès : le rapport qualité-prix imbattable. Alors sera-t-il un concurrent du célèbre TM7 de Thermomix ? Réponses dans cet article.

Un duel à couteaux tirés avec le Thermomix TM7

Le lancement du TM7 au printemps 2025 avait marqué une petite révolution dans les cuisines. Doté d’un grand écran tactile de 10 pouces, d’un moteur plus silencieux et d’une IA culinaire, le nouveau Thermomix semblait hors d’atteinte pour beaucoup d’entre nous. Mais Lidl vient bousculer les plans de Vorwerk avec un robot plus accessible, polyvalent et connecté. Comme nous vous en parlions dans cet article, le TM7 n’est pas exempt de défauts : son prix élevé (1 499 €) et certaines limitations logicielles ont fait grincer des dents. En face, le Monsieur Cuisine Smart s’affiche à 499 €, et il sera même proposé en promotion à 199 € durant la Black Week. Une différence de taille qui séduit de nombreux consommateurs. Le site Lidl France le présente comme un « allié intelligent », capable de tout faire, des soupes aux desserts, en passant par les plats vapeur. Et, contrairement à certains concurrents, toutes ses fonctions sont accessibles sans abonnement ni surcoût.

Quand la technologie s’invite en cuisine

Les robots culinaires ont profondément transformé nos habitudes alimentaires, comme le montre une étude universitaire intitulée Cooking with Bimby: Food Practices, Competences and Kitchen Technologies. Selon les chercheurs, ces appareils permettent de démocratiser la cuisine maison tout en redonnant confiance à ceux qui n’osaient pas se lancer. Lidl semble l’avoir bien compris. Avec son Monsieur Cuisine Smart, la marque ne s’adresse pas qu’aux passionnés de gastronomie, mais également à ceux qui veulent simplement manger mieux, plus facilement et sans passer des heures en cuisine. Et, si certains reprochent à l’appareil son côté volumineux ou son écran parfois moins réactif, ces défauts restent minimes face au confort d’utilisation global, comme nous l’expliquions dans cet article.

Le nouveau coup de Lidl

Avec ses 1 200 W de puissance, son grand écran tactile de 8 pouces, sa connexion Wi-Fi et plus de 1 000 recettes préinstallées, le Monsieur Cuisine Smart joue clairement dans la cour des grands. Il intègre aussi la commande vocale via Google Assistant, la balance intégrée, la cuisson vapeur, le pétrissage et même le mode sous-vide. Autant dire qu’il n’a plus grand-chose à envier au Thermomix TM7, sauf peut-être son prestige. Et, ce n’est pas tout, en parallèle, Lidl prépare déjà la riposte au TM7 avec un modèle plus petit, plus basique et encore plus accessible : le Monsieur Cuisine Compact. L’enseigne entend viser une clientèle novice ou disposant de petites cuisines. Son prix annoncé ? 249 €, ou 199 € en promotion lors du Black Friday.

Avec cette stratégie, Lidl attaque sur tous les fronts : le haut de gamme avec le Smart, l’entrée de gamme avec le Compact. Une offensive bien pensée, qui pourrait redistribuer les cartes sur un marché dominé depuis trop longtemps par le Thermomix. Connecté, polyvalent et surtout abordable, le Monsieur Cuisine Smart s’impose comme une alternative sérieuse au Thermomix TM7. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre robot star contre ce challenger signé Lidl ? Et, avez-vous déjà testé ce genre de produit ? Racontez-nous votre expérience ou posez vos questions, cliquez ici pour en discuter avec nous . Une remarque ou un oubli ? On vous lit avec attention !