L’incroyable voiture volante Alef prend son envol dans les aéroports de la Silicon Valley

La société Alef a obtenu l’autorisation de démarrer des opérations limitées dans deux aérodromes de la Silicon Valley. Ces sites ont été choisis pour leurs espaces aériens propices aux opérations expérimentales. Ils offrent un environnement idéal pour des démonstrations maîtrisées tout en respectant le trafic aérien traditionnel. Les premiers essais en vol impliqueront le prototype ultraléger Model Zero. Le constructeur passera ensuite à des modèles plus avancés, dont le très attendu Model A. Ce dernier est conçu pour rouler sur route et décoller à la verticale. Une prouesse technique qui le distingue des autres projets d’eVTOL !

Une technologie hybride révolutionnaire

Le Model A d’Alef est annoncé comme un véhicule terrestre 100 % électrique capable de s’élever dans les airs grâce à huit rotors internes dissimulés sous sa coque. Lors du décollage, le corps de l’engin pivote à 90 degrés pour adopter une configuration de vol inspirée des biplans à ailes en tandem. Le cockpit, monté sur un système de stabilisation, garantit le confort des passagers pendant la transition entre les modes de déplacement. Avec une autonomie d’environ 321 km sur route et d’un peu plus de 170 km en vol, le Model A vise une clientèle haut de gamme, d’autant plus qu’il affiche un prix de lancement de 300 000 dollars (~256 000 €). Malgré ce tarif élevé, Alef affirme avoir déjà enregistré plus de 3 300 précommandes !

Vers une intégration dans le trafic aérien

Jim Dukhovny, PDG d’Alef, insiste sur le caractère fondamentalement automobile du véhicule. « Il s’agit avant tout d’une voiture. L’innovation réside dans son intégration à l’infrastructure aéronautique existante et au trafic aérien », a-t-il laissé entendre, rapporte notre source. En opérant dans des aéroports sécurisés et peu fréquentés, l’entreprise espère collaborer avec les autorités locales et la FAA (Federal Aviation Administration) pour définir les protocoles d’intégration à grande échelle. L’entreprise prévoit en outre d’ajouter des fonctions avancées comme des notifications de sécurité et une reconnaissance d’obstacles assistée par intelligence artificielle.

Certification et lancement commercial

En 2023, Alef a obtenu un certificat spécial de navigabilité de la FAA pour son prototype, autorisant des vols limités à des fins de développement et de démonstration. Pour une utilisation routière, l’entreprise envisage une classification en tant que « véhicule à basse vitesse ». Elle espère également tirer parti du nouveau cadre réglementaire MOSAIC actuellement en cours d’élaboration par l’autorité américaine de l’aviation pour faire certifier son produit comme aéronef léger de catégorie sportive.

Enfin, sachez que la société vise à commencer la production du Model A entre fin 2025 et début 2026.