Linglong-1 (ACP100), le premier mini réacteur nucléaire modulaire commercial au monde

La Chine est actuellement le troisième producteur mondial d’électricité nucléaire après les États-Unis et la France, avec une capacité de 55 278 MW en 2024, selon des chiffres publiés sur la RGN. Pour réduire significativement ses émissions de GES, l’Empire Céleste souhaite s’appuyer sur cette énergie bas-carbone et certaines entreprises se sont lancées dans le développement de technologies innovantes, à l’instar du Linglong-1. Conçu par China National Nuclear Corporation (CNNC) et également connu sous l’appellation ACP100, ce dernier est le premier SMR (Small Modular Reactor) terrestre en cours de déploiement. Il devrait être mis en service très prochainement et produire une quantité suffisante d’énergie pour alimenter plusieurs centaines de milliers d’habitations.

Un réacteur peu coûteux et entièrement conçu en Chine

Surnommé « nuclear power bank », le Linglong-1 est un petit réacteur modulaire de troisième génération. Il a été développé entièrement en Chine par CNNC et est le premier SMR à passer l’expertise de sûreté de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique). Hormis ses dimensions réduites, l’ACP100 a un coût nettement inférieur à celui d’une centrale nucléaire classique. Il offre un niveau de sécurité élevé grâce, entre autres, à un système permettant de l’arrêter sans intervention humaine et sans alimentation électrique. Par ailleurs, il peut être déployé rapidement à proximité de parcs industriels ou de zones minières, contrairement à une centrale nucléaire traditionnelle qui nécessite un espace relativement conséquent. À noter que la conception de ce petit réacteur modulaire a été effectuée dans le cadre du 14e plan quinquennal de la Chine, dont l’objectif est de développer des technologies nucléaires avancées.

Une installation capable de répondre aux besoins d’un million de personnes

Les travaux d’installation du Linglong-1 se déroulent sur le site de Hainan Nuclear Power Co. Ltd (HNPC). Une fois en service, le SMR alimentera le port de libre-échange de Hainan et participera activement à la diminution des émissions de GES dans la province insulaire chinoise. D’après des estimations, il peut produire jusqu’à 1 milliard de kilowattheures chaque année. Ce qui permettrait d’alimenter environ 526 000 foyers et de répondre aux besoins énergétiques d’un million de personnes. Grâce à ce projet, la Chine sera en mesure de réduire l’utilisation de ses centrales à charbon et ses émissions de CO2 de 800 000 tonnes par an. Le pays fera également un grand pas vers un de ses principaux objectifs climatiques, à savoir atteindre la neutralité carbone d’ici à 2060.

Une mise en service imminente

Le Linglong-1 est actuellement dans la phase finale de son déploiement. Selon Hainan Nuclear Power Co.Ltd, l’équipe en charge de l’installation du réacteur effectue des opérations de débogage, ainsi que des préparations dans le but de réaliser des essais à froid. Après ces différentes étapes, le « nuclear power bank » devrait être mis en service. Concernant ce projet, China National Nuclear Corporation a déclaré que son SMR constitue une solution pour pallier une lacune de la Chine dans son développement nucléaire.

La société a aussi ajouté qu’il prouve que l’Empire Céleste peut être un leader dans le domaine des petits réacteurs modulaires. Pour information, après la mise en service du ACP100, la Chine pourrait accélérer sa production de SMR et devenir un des plus grands exportateurs dans les années à venir. Plus d’informations sur le site de CNNC.com. Cette unité de production électrique nucléaire chinoise va-telle révolutionner le domaine ?