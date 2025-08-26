L’inventeur algérien Abderrahmane dévoile une valise solaire pour les zones hors réseaux

Les systèmes solaires photovoltaïques sont une source d’énergie propre et fiable dans différentes situations. Mais comment les transporter facilement, afin de les utiliser pour alimenter divers équipements dans des zones isolées, sans accès au réseau électrique ? Abderrahmane Abene, docteur à l’université de Valenciennes et chercheur à la Polytechnique de Mons (UMONS), a trouvé une solution innovante. Il a conçu une valise solaire facilement transportable, pouvant fournir de l’électricité dans des endroits reculés. L’idée lui serait venu suite au tremblement de terre qui s’est produit dans la wilaya de Chlef, en Algérie. Cet équipement révolutionnaire intègre des micro-panneaux solaires et divers équipements utiles en cas de catastrophe naturelle…

Trois panneaux photovoltaïques pliables et orientables

La valise solaire du chercheur algérien est équipée de trois panneaux monocristallin de 420 W (3×140 W), pliables et orientables. Abderrahmene Abene indique qu’il a opté pour des angles réglables pour une efficacité maximale. Selon lui, ces panneaux peuvent produire l’électricité nécessaire pour alimenter plusieurs équipements, entre autres des appareils électroniques ou médicaux, dans les zones isolées ou en cas de catastrophes. Hormis la production d’électricité, cette valise compacte et transportable peut être utilisée pour pomper de l’eau et irriguer des forêts, et bien plus encore. Les usages possibles de cette solution mobile et écologique sont nombreux, souligne le chercheur. Il ajoute également que celle-ci est « bourrée d’électronique, se charge très vite et est mobile […] Elle se dirige automatiquement vers le soleil et peut être installée dans plusieurs infrastructures ».

Plusieurs options disponibles

Plusieurs options sont disponibles dans le modèle conçu et réalisé avec l’entreprise allemande LUCAS-NÜLLE : capteurs (température, humidité, pression, CO2…), ampoules LED, détecteur de mouvement, radar, oscilloscopes, caméra, TV, lecteur, etc. Pour la version éducation, la valise inclut des options comme un instrument de mesure intégré, une connexion PC USB avec table traçante, etc. À noter que cette valise solaire pèse 150 kg, mesure 1,5 m de long et est conçue avec un système sur roulette pour faciliter son rangement et son transport. Par ailleurs, elle est équipée d’une batterie AGM haute capacité 170 AH, avec affichage numérique de la charge restante. Une seconde batterie serait disponible en option pour permettre aux utilisateurs de doubler la durée de fonctionnement hors charge.

Une innovation prometteuse

Pour Abderrahmene Abene, cette valise solaire est une innovation prometteuse dans le domaine des énergies propres. « Les Allemands ont des commandes de toute l'Europe, mais ça reste une innovation algérienne », indique-t-il. Le ministre algérien de l'Énergie et des mines, Mohamed Arkab, l'a également confirmé lors de leur rencontre, en soulignant que cette technologie permet de produire de l'énergie propre dans des endroits isolés. Le chercheur affirme avoir déjà effectué un premier essai dans la wilaya de Chlef, chez des nomades. « Ils m'ont demandé de l'électricité pour faire chauffer de l'eau, puis la climatisation, la ventilation dans leurs tentes », déclare-t-il dans un communiqué de presse. Abderrahmene Abene ne cache pas son enthousiasme d'avoir concrétisé son projet et contribué à la réalisation de sa valise solaire avec l'entreprise LUCAS-NÜLLE.