L’invention de ce pompier permet d’évacuer les victimes beaucoup plus rapidement

Au quotidien, les pompiers font face à de nombreux défis pour sauver des vies. Après plus de 20 ans d’expérience, Olivier Rognon, sapeur-pompier à Belfort, a décidé de s’attaquer à un problème majeur : la difficulté d’évacuer rapidement les victimes lors d’incendies. Pendant six ans, il a conçu et développé un dispositif de sécurité révolutionnaire. Cette sangle, nommée RO-system, a remporté l’adhésion du jury au concours Lépine en 2022 et a depuis été adoptée par les services de police spécialisés, les militaires, et bien sûr, par les sapeurs-pompiers. De plus, le système est entièrement fabriqué en France, un détail qui fait définitivement du RO-system une fierté nationale. (Re)découverte de cette invention qui sauve vraiment des vies pour moins de 200 euros dont nous vous avions déja parlé dans cet article.

Un outil essentiel pour les interventions à haut risque

En 2023, sur un total de 4,9 millions d’interventions, les pompiers ont été appelés sur 277 100 incendies. On ne les appelle pas « soldats du feu» pour rien, car même si les incendies représentent environ 6 % des interventions, elles demeurent les plus dangereuses. Les pompiers sont notamment amenés à intervenir pour les incendies en plein air, de véhicules et des bâtiments. C’est principalement lors des feux de bâtiments que le RO-system se révèle le plus utile. Olivier Rognon, qui connaît les risques inhérents à ce type d’intervention, a conçu un dispositif qui permet à un secouriste de 18 ans d’évacuer un homme de 146 kilos en 3 s. Tout en préservant son intégrité physique, comme cela a été démontré lors d’un exercice. Comment est-ce possible ? Grâce à une bonne répartition du poids.

La sangle RO-system pour une intervention les mains libres

Le RO-system est une sangle qui permet au secouriste d’évacuer une victime tout en gardant les mains libres. Ce détail est important, car il offre à l’intervenant la possibilité de dégager le passage pour sortir plus rapidement. L’invention a reçu non pas une, mais deux récompenses au concours Lépine : la médaille d’or du prix du Préfet de police et la médaille de bronze de la Société française de médecine de l’exercice et du sport.

Voici les principales caractéristiques :

• Pochette de rangement

• Système de boucle rapide

• Poignée de resserrage

• Maintien dorsal

• Système ergonomique de pliage

Une aide précieuse pour la sécurité des pompiers

Au-delà de son efficacité pour les victimes, le RO-system a également été conçu pour la sécurité des pompiers eux-mêmes. Lors de leurs interventions, ils sont exposés à des risques physiques et mentaux. Le stress et l’urgence sont des facteurs qui peuvent souvent compliquer l’évacuation. Le RO-system a été pensé pour que le geste de l’utilisateur soit simple et instinctif, agissant comme un réflexe. Selon l’inventeur, l’idée était de permettre de sortir une personne en moins de trois secondes.

Ce gain de temps précieux permet de réduire le stress et d’augmenter l’efficacité de l’intervention. Pour en savoir plus sur l’utilisation du produit, un tutoriel gratuit est disponible sur le site ro-innovation.fr. Une formation approfondie est aussi proposée. Plus d’informations sur le site ro-innovation.fr. Pensez-vous que cette innovation mérite d’intégrer la liste officielle des équipements de sécurité incendie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .