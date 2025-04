L’’invention de La Marinette permet (enfin) aux femmes d’uriner debout sans se déshabiller

Lorsque l’on part en vacances, j’envie mon compagnon qui peut s’arrêter tranquillement en pleine campagne pour uriner DEBOUT ! Messieurs, vous ignorez votre chance que de pouvoir vous soulager sans toilettes, et sans montrer votre popotin à qui veut bien le voir ! En me baladant sur le Net, j’ai découvert un truc génial baptisé La Marinette ! Concrètement, c’est un petit urinoir portable pour femmes qui débarque dans nos sacs à main, nos vestiaires de sport et nos sacs à dos de rando. Proposé à 17 €, ce drôle d’accessoire 100 % fabriqué en France permet aux femmes d’uriner debout, sans se déshabiller, en pleine nature comme dans les toilettes publiques pas franchement reluisantes. Ce n’est pas un gadget : c’est une solution réutilisable, hygiénique, recyclable, non toxique, conçue par et pour les femmes, dès l’âge de trois ans ! Découverte.

Un petit objet pour éviter les grandes galères

Les femmes le savent : trouver des toilettes propres, accessibles et sécurisées est un défi bien trop fréquent. À cela s’ajoute le manque d’infrastructures dans certains lieux publics, festivals, sentiers de randonnée ou parkings d’autoroute… Et, c’est là que La Marinette fait toute la différence. Ce petit cône en polypropylène recyclable (17 g de liberté !) vous permet de faire pipi debout sans vous contorsionner ni vous accroupir dans des herbes mouillées. Sa forme est adaptée à toutes les morphologies, même pendant la grossesse et sa prise en main est intuitive. Bonus non négligeable : elle est livrée avec une ravissante pochette en coton bio cousue en Bourgogne, au motif aléatoire, mais toujours mignon. Discrète, incassable et souple, juste ce qu’il faut, elle se glisse dans un sac et vous accompagne partout. Plus besoin de s’en remettre au destin (ou à une feuille douteuse) quand l’envie pressante surgit.

Un produit d’hygiène responsable, lavable et sans compromis

Contrairement aux pisse-debout jetables, La Marinette est réutilisable pendant plusieurs années. Elle se nettoie à l’eau claire, s’essuie à la lingette, et même… passe à la machine à laver à 65°. Elle est aussi non allergisante, sans perturbateurs endocriniens et fabriquée en polypropylène respectant les normes sanitaires françaises. Bref, c’est un objet pensé pour votre confort, mais également pour votre santé et la planète. La démarche derrière ce produit est tout sauf anecdotique : elle s’inscrit dans les objectifs de développement durable de l’ONU en favorisant un meilleur accès à l’hygiène pour toutes. Les sportives, les campeuses, les travailleuses de terrain ou les mamans en vadrouille savent à quel point un petit objet bien conçu peut changer le quotidien.

Ce qu’il faut retenir sur La Marinette

Fabriquée en France, dans l’Yonne

Réutilisable, lavable en machine, recyclable

Conçue pour toutes : femmes, fillettes dès 3 ans, femmes enceintes

Sans perturbateurs endocriniens, non allergisante

Adaptée à toutes les situations : nature, toilettes publiques, concert, sport, travail, voyage

Livrée avec un étui en coton bio, cousu à la main

Poids plume : 17 g pour 21 cm de long

Un accessoire engagé pour plus de liberté, d’hygiène… et un soupçon de rébellion joyeuse

Avec La Marinette, on ne revendique pas seulement le droit de faire pipi où l’on veut : on affirme qu’il est temps d’en finir avec les galères sanitaires du quotidien. Car au fond, pourquoi faudrait-il encore se tordre dans les toilettes d’un bar, ou serrer les jambes pendant dix kilomètres de randonnée, quand un objet simple et bien pensé peut tout changer ? On en rigole parfois, mais c’est aussi une façon douce et déterminée de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, vaste débat que je n’ouvrirai pas ici !

En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, ou acheter votre Marinette, rendez-vous sur le site officiel : la-marinette.fr. Et vous, seriez-vous prête à tester la liberté de La Marinette pour 17 € seulement ?