L’invention du chauffage solaire SunAéro de Solar Brother primée au concours Lépine 2025

Face aux canicules plus précoces et aux hivers toujours plus chers à chauffer, l’innovation SunAéro de la marque Solar Brother tombe à pic. Ce système 2-en-1, présenté au Concours Lépine 2025, permet à la fois de rafraîchir votre intérieur en été et de le chauffer en hiver… tout ça grâce au soleil ! Déployé à partir de 699 €, ce module autonome s’installe directement sur la façade de la maison. Résultat : plus besoin de climatiseur énergivore ni de convecteur vorace. Et, tout cela, avec une application connectée, un mode silencieux… et zéro euro sur votre facture d’énergie. Solar Brother n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai : l’entreprise a déjà été doublement récompensée au Concours Lépine pour ses innovations solaires aussi ingénieuses que durables. Tentant, non ?

Un rafraîchisseur solaire qui capte la fraîcheur de la nuit

Premier atout du Pilote SunAéro : son système de ventilation nocturne 100 % solaire. Installé sur la façade ensoleillée de votre habitation, il capte l’air frais extérieur pendant la nuit pour remplacer l’air chaud de la pièce. En journée, il continue à renouveler l’air en continu, limite l’humidité et prévient l’apparition de moisissures. Le tout sans électricité, grâce à un petit panneau solaire de 32 watts. Chez moi, je l’imagine parfaitement fixé sur mon abri de jardin (celui où je m’isole pour écrire… ou fuir le chaos du salon). Résultat : un air plus respirable et une température plus stable, même en pleine canicule. Et, ce n’est pas tout : dès l’été 2025, une mise à jour logicielle gratuite permettra une gestion encore plus fine de la ventilation nocturne. Comme quoi, même les appareils solaires prennent des updates maintenant !

Un chauffage solaire autonome pour passer l’hiver au chaud

En hiver, le même module devient chauffage d’appoint solaire en y ajoutant 1 à 3 panneaux aérothermiques. Et, là, magie du soleil d’hiver : l’air est capté, réchauffé naturellement dans le panneau, puis insufflé dans la pièce. Un petit gain de 3 à 5 °C qui fait une belle différence dans une chambre ou un atelier. On réduit sa conso de chauffage traditionnel, sans sacrifier son confort. Ce système est modulaire et sans fil : pas besoin d’un installateur RGE, juste quatre trous pour fixer le panneau, et c’est parti. J’ai connu des meubles Ikea plus complexes à monter. Le SunAéro fonctionne de façon totalement autonome, sans être branché au secteur, sauf si vous le souhaitez. Et, pour ceux qui aiment tout suivre à distance, l’application Wi-Fi vous permet de consulter la température et le taux d’humidité en temps réel.

SunAéro : ce qu’il faut retenir en un coup d’œil

Fonction Été – Rafraîchissement Hiver – Chauffage solaire Alimentation Panneau solaire 32 W ou secteur Panneaux aérothermiques (1 à 3) Surface couverte Jusqu’à 60 m² De 20 à 60 m² selon modules Installation Façade orientée au soleil 4 trous à percer, Plug & Play Contrôle Thermostat + Application Wi-Fi Application connectée Bonus Rafraîchisseur nocturne (MAJ 2025) Air renouvelé + anti-humidité Origine 100 % française (Var) Garantie 25 ans

Une invention française qui respire le bon sens solaire

En plus de son côté écolo et économique, le SunAéro coche toutes les cases de la bonne idée bien de chez nous. Imaginé et fabriqué à Carnoules, dans le Var, par une équipe passionnée de solaire depuis plus de 20 ans, ce système se distingue par sa simplicité et sa durabilité. Il est d’ailleurs double médaillé au Concours Lépine 2025, une reconnaissance bien méritée. Je vois bien ce module dans les résidences secondaires, les tiny houses ou les abris de jardin. Mais il peut tout à fait équiper une pièce principale, ou un studio mal isolé, et faire baisser votre facture sans toucher au confort.

Un vrai plus, surtout quand on sait que les équipements sont garantis jusqu’à 25 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : solarbrother.com. Et vous, seriez-vous tenté par un petit boîtier solaire qui rafraîchit vos étés et chauffe vos hivers gratuitement ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !