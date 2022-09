L’invention du moteur à eau fonctionne-t-elle vraiment ? Fake ou réalité ?

Depuis le 1er septembre dernier, et si vous êtes utilisateur d’un véhicule à moteur classique, vous avez dû savourer le moment de faire votre plein d’essence ou de gasoil… Après avoir atteint des prix astronomiques, les tarifs sont enfin redescendus à des prix plus raisonnables, notamment grâce aux ristournes effectuées par le gouvernement. D’ailleurs, vous avez aussi pu constater que les stations Total étaient prises d’assaut, puisque le groupe pétrolier français a choisi une remise encore plus importante dans son réseau, même pour les plus petites d’entre elles. Mais saviez-vous qu’il existait des moteurs à eau ? Imaginez les économies réalisées si ce type d’engin fonctionnait… Cela ne rapporterait certes pas de deniers au compte de l’Etat, mais allégerait considérablement notre budget. Alors, les moteurs à eau fonctionnent-ils vraiment ? On vous explique tout !

Un moteur à eau, comment est-ce possible ?

Depuis plus de 50 ans, de nombreux inventeurs se sont penchés sur la question du moteur à eau. Etrange puisque l’eau n’apporterait aucune énergie thermique ou mécanique, et ne contient aucune énergie utilisable… Ce qui ne semble pas avoir dérangé Jean Chambrin, ingénieur rouennais et Jack Jojon. Les deux hommes ont, en effet, déposée en 1974, un brevet d’invention pour un “moteur à combustion en vue de son alimentation avec un carburant additionné d’eau”. Et ces deux inventeurs ont même testé leur moteur sur une Citroën, qui semble s’être déplacée comme n’importe quel véhicule… A la différence que son moteur fonctionnait donc avec de l’eau !

Comment fonctionne ce moteur à eau ?

L’appareil utilise la marmite de Séguin pour commencer à briser les molécules d’eau en hydrogène et oxygène ; le système est aidé par l’électronique qui fournit un courant électrique puissant, ce qui réduit la température de 2 000/2 300 °C à 700/80 °C. Concrètement, le moteur ne fonctionne pas avec 100% d’eau pour carburant, mais avec 60% d’eau additionné de 40% d’alcool. Et apparemment, il fonctionnait puisque les autorités françaises de l’époque ont demandé une expertise sur l’intérêt technique et économique de cette invention. Expertise qui s’est évidemment traduite par un refus, dénoncé par l’inventeur comme une manipulation de l’industrie automobile et des lobbies pétroliers. A l’évidence, les moteurs alimentés à l’eau rapporteraient bien moins que ceux alimentés à l’essence ou au gasoil, depuis toujours largement taxés par l’Etat ! Chambrin part donc exploiter son invention au Brésil, un pays un peu moins regardant que la France apparemment…

En l’an 2000, le retour du moteur à eau

Le modèle de Chambrin n’est plus d’actualité mais un nouveau moteur thermique avec ajout d’eau revient dans les années 2000. Concrètement, en injectant d l’eau dans le moteur, elle s’évapore sous l’effet de la chaleur et réduit la température de combustion. Ce qui permet donc d’améliorer les performances du moteur mais également de réduire la production de certaines molécules polluantes. Ce système fonctionnait déjà dans les années 30 sur les avions de combat Messerchmitt. Cela engendrerait des économies de carburants de 10 à 15% ainsi que la réduction des gaz polluants. Pour conclure, un moteur à eau pourrait donc fonctionner, si les autorités le permettaient. Ce qui ne veut pas dire qu’il suffirait de remplir son réservoir au tuyau d’arrosage… En attendant, le moteur à hydrogène semble fonctionner, lui !