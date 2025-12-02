L’invention d’un ado de 14 ans pour aider les jeunes plants à survivre à la sécheresse

Une étude menée aux États-Unis montre que nombre d’inventeurs déposent leur premier brevet après 50 ans, soit 22 % d’entre eux comme l’explique cette analyse de Brandeis University. Pourtant, certains jeunes déjouent totalement les statistiques. C’est le cas de Jia Mingxuan, 14 ans, inventeur chinois qui vient de présenter son concept à l’iENA, le grand salon international de l’invention qui se déroule chaque année à Nuremberg. Son idée est simple, brillante et surtout très utile : un dispositif de condensation naturelle pour aider les jeunes arbres à survivre à la sécheresse. Une invention, qui, à l’heure du réchauffement climatique, a du sens, et pourrait permettre de conserver les « poumons verts » de la planète. Présentation.

Quand l’ingéniosité rencontre la sécheresse

La « jeunesse » n’a pas dit son dernier mot et l’on voit de plus en plus de jeunes inventeurs émerger ! Souvenez-vous de cette fillette de huit ans qui a conçu un bracelet d’aide aux enfants neurodivergents, nous vous en parlions dans cet article. Jia Mingxuan ne s’attaque pas au même domaine, mais son histoire reste tout aussi touchante ! Chez lui, en Mongolie intérieure, les arbres luttent contre le vent, le froid et l’aridité permanente. En observant les jeunes plants dépérir malgré les efforts de ses pairs, cet adolescent timide a décidé de réagir. Son dispositif, composé de tubes en acier et de bouteilles en plastique recyclées, utilise un principe physique élémentaire : capturer la condensation de l’air ambiant grâce à une différence de température entre le sol et le sous-sol. C’est presque de la magie pour nous autres jardiniers amateurs qui nous inquiétons déjà quand nos hortensias tirent la tête sur la terrasse.

Une idée née dans une cuisine

L’inspiration de Jia Mingxuan est arrivée en regardant la simple vapeur d’eau se condenser sur un carrelage. On a vu des inventions naître de garages, de cabanons ou de laboratoires, mais une cuisine familiale, c’est relativement peu commun. Son prototype enterré à deux mètres de profondeur devait être surveillé régulièrement, et le jeune inventeur parcourait parfois 30 km à l’aube pour vérifier l’humidité du sol avant de retourner en cours. De fil en aiguille, son dispositif s’est amélioré. Et, au salon iENA, au milieu de plus de 540 inventions internationales, il a décroché la médaille d’or, comme le relate cet article de malaysiasun.com.

Ce que permet son invention

Arrosage naturel en continu grâce à la condensation

grâce à la condensation Aucun raccordement à une source d’eau extérieure

Installation simple avec des matériaux très basiques

Idéal pour les zones touchées par la sécheresse

Fonctionnement autonome grâce à un capuchon éolien

Le saviez-vous ? Les inventions écologiques portées par des adolescents sont en plein essor. Certaines, comme l’Aqua Loop conçue par une lycéenne de 14 ans pour économiser l’eau de la douche, sont déjà très prometteuses.

Jia Mingxuan, un symbole pour l’avenir ?

Il serait tentant de voir dans cette invention un simple projet scolaire poussé un peu trop loin, mais Jia Mingxuan incarne quelque chose de plus fort : la preuve que l'innovation peut surgir de n'importe où, y compris d'un adolescent qui observe attentivement la nature et qui questionne ce qu'il voit. Depuis cette récompense, l'adolescent travaille désormais avec une équipe de recherche chinoise pour améliorer son système et espère durablement contribuer à la lutte contre la désertification.