L’invention d’un composite qui augmente l’efficacité des panneaux solaires de 12 %

Un groupe de recherche international a développé une technologie de refroidissement passif bon marché destinée aux panneaux solaires. Celle-ci repose sur l’utilisation d’un composite d’hydrogel.

Marc Odilon Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture
Lorsque la chaleur est trop importante, vos panneaux solaires perdent en performance, pour palier à cela, des chercheurs ont inventé un gel de refroidissement.
Lorsque la chaleur est trop importante, vos panneaux solaires perdent en performance, pour palier à cela, des chercheurs ont inventé un gel de refroidissement. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

La chaleur a un impact significatif sur le rendement des panneaux solaires photovoltaïques. Contrairement aux idées reçues, les cellules solaires sont de moins en moins efficaces à mesure que la température augmente à partir d’un certain seuil. En fait, la température optimale pour leur fonctionnement est d’environ 25 °C. Pour préserver le rendement des installations photovoltaïques, les ingénieurs s’efforcent ainsi de trouver des solutions efficaces pour refroidir les modules. Dans cette perspective, une équipe composée de chercheurs de l’Université des sciences et technologies du roi Abdallah, en Arabie saoudite, et de l’Université d’État de New York à Buffalo, aux États-Unis, a annoncé une prouesse qui pourrait améliorer les choses.

Pas seulement pour les panneaux solaires

Concrètement, le groupe a réussi à développer un gel refroidissant composé de sel de sodium d’acide polyacrylique (PAAS) et de chlorure de lithium (LiCl). Ce composite d’hydrogel a pour rôle de refroidir les panneaux solaires en absorbant l’humidité la nuit pour ensuite la libérer pendant la journée par évaporation. À noter qu’une étude consacrée à cette prouesse a été publiée dans la revue Materials Science and Engineering R: Reports. La nouvelle solution est conçue pour être appliquée à l’arrière d’un module solaire. Cependant, elle peut aussi refroidir d’autres surfaces. « Ces matériaux sont minces et peuvent être placés sur différents systèmes qui nécessitent un refroidissement pour fonctionner, comme les serres sans affecter les performances », a expliqué le chercheur Qiaoqiang Gan qui a participé à la recherche.

Des chercheurs ont développé un hydrogel pour refroidir les panneaux solaires, il absorbe l'humidité la nuit et refroidit par évaporation le jour.
Des chercheurs ont développé un hydrogel pour refroidir les panneaux solaires, il absorbe l’humidité la nuit et refroidit par évaporation le jour. Crédit photo : Heno Hwang (KAUST)

Un hydrogel de forme plate

Pour concevoir leur gel de refroidissement, les chercheurs ont mélangé le LiCL au PAAS suivant un rapport de 2:1. La solution a ensuite été versée dans un moule de forme plate, puis laissée au repos jusqu’à durcissement. Selon les explications, le sel de sodium d’acide polyacrylique a été choisi du fait de son excellente capacité à retenir l’eau. De leur côté, les cristaux de chlorure de lithium sont en mesure d’absorber l’humidité atmosphérique. Des tests en laboratoire ont été menés en Arabie Saoudite et aux États-Unis au cours desquels un prototype de 7 mm d’épaisseur a été appliqué au dos de modules solaires de type silicium polycristallin de 54 mm x 54 mm.

Des résultats intéressants

Comme si cela ne suffisait pas, le même appareil a été déployé en plein soleil pendant 21 jours dans la ville saoudienne de Thuwal. Un modèle similaire a été testé de la même manière à Buffalo aux États-Unis, mais pendant un mois. Les chercheurs affirment avoir enregistré une puissance de refroidissement maximale de 372 W/m². Une baisse importante de la température des cellules solaires, allant jusqu’à 14,1 °C, a été observée. Grâce à ce refroidissement, les panneaux utilisés dans le cadre des essais ont vu leur rendement augmenter jusqu’à 14,7 %.

Des chercheurs ont développé un gel de refroidissement pour améliorer les performances et la durée de vie des panneaux solaires.
Des chercheurs ont développé un gel de refroidissement pour améliorer les performances et la durée de vie des panneaux solaires. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne

Plus intéressant encore, cette technologie augmenterait la durée de vie des modules de près de 200 % et réduirait le LCOE (coût actualisé de l’énergie) de 18 % grâce entre autres à un coût de mise en œuvre de seulement 37 dollars (~32 €) par m². Plus d’infos : sciencedirect.com. Un nouveau matériau pour refroidir, améliorer le rendement et augmenter la durée de vie des panneaux solaire, n’est-ce pas une belle histoire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Source
sciencedirect.com
Tags
Marc Odilon Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture

Marc Odilon

J'ai rejoint Neozone en 2020. Avant de me lancer dans le journalisme en 2014, j'ai suivi des études universitaires en gestion d'entreprise et en commerce international. Mon baccalauréat technique en mécanique industrielle m'a permis de me familiariser avec l'univers de la tech. Installateur de panneaux solaires et électronicien autodidacte, je vous fais découvrir tous les jours les principales actualités des nouvelles technologies. Curieux de nature et grand amoureux du web, je suis un rédacteur polyvalent et ma plume n'a pas de limites. Quand je ne travaille pas, je fais du jogging !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page