L’invention d’un dentifrice à base de cheveux humains qui régénère l’émail dentaire

Il s’agit d’une avancée scientifique aussi surprenante qu’innovante. On la doit à une équipe de recherche du King’s College de Londres (KCL), en Angleterre. Publiée dans la revue Advanced Healthcare Materials, cette découverte pourrait révolutionner les soins dentaires de par son efficacité et son caractère écologique. L’érosion de l’émail des dents constitue effectivement un fléau mondial. Elle résulte d’une multitude de facteurs, tels qu’une alimentation riche en acides, une hygiène bucco-dentaire négligée, le vieillissement naturel ainsi qu’une consommation excessive de boissons sucrées. À la différence des os ou des cheveux, l’émail dentaire ne possède pas de capacité de régénération. Une fois perdu, il est définitivement détruit. Jusqu’à présent, les dentifrices au fluor étaient les seuls à ralentir cette dégradation, sans pouvoir inverser le processus.

Un échafaudage cristallin

C’est dans ce contexte que la kératine, protéine présente dans les cheveux, entre en scène. Les chercheurs du KCL ont découvert que lorsqu’elle interagit avec les minéraux salivaires, cette molécule génère une couche protectrice reproduisant la structure de l’émail naturel. Le secret de la percée de l’équipe du KCL réside dans la capacité de la kératine à créer un « échafaudage cristallin » sur la surface de la dent. Ce réseau attire progressivement les ions minéraux, favorisant la croissance d’une couche semblable à l’émail.

Un dentifrice révolutionnaire

Présenté comme une révolution, ce traitement a été testé en laboratoire sous forme de dentifrice. Il a non seulement arrêté la progression de la carie, mais a aussi scellé les canaux nerveux exposés, réduisant ainsi la sensibilité dentaire. Il faut savoir que contrairement aux résines en plastique utilisées en dentisterie restauratrice, souvent toxiques et peu durables, la kératine constitue une alternative plus sûre et plus respectueuse de l’environnement. Comme elle est extraite de déchets biologiques, son utilisation s’inscrit dans une démarche circulaire de transformation des déchets en ressources médicales. Sara Gamea, doctorante ayant participé à la recherche, affirme que la molécule présente un double avantage. En plus d’être biodégradable, elle reproduirait fidèlement la couleur naturelle de la dent.

Une innovation majeure

Cette capacité à imiter la couleur naturelle de la dent rend les réparations quasi invisibles. Bien sûr, cela pourrait améliorer l’acceptation des traitements par les patients. Il convient de souligner que les chercheurs envisagent de commercialiser le dentifrice à base de kératine sous deux formes. Ils prévoient notamment de le décliner en un produit destiné à un usage quotidien, ainsi qu’en gel professionnel appliqué en cabinet, à la manière d’un vernis à ongles.

L'équipe avance que cette technologie pourrait être disponible pour le grand public d'ici deux à trois ans, à condition de trouver les bons partenaires industriels. Plus d'infos : advanced.onlinelibrary.wiley.com.