L’invention d’un enfant de 12 ans permet de détecter les tornades beaucoup plus tôt

Un jeune inventeur de 12 ans a conçu un système de détection précoce des tornades, promettant d’améliorer considérablement l’alerte et la sécurité des populations.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 5 octobre 2025
Un ado et son invention, un drone capable de détecter les tornades.
Cet ado a développé un drone qui serait capable de déceler les tornades. Crédit photo : Anirudh Rao (capture d'écran vidéo YouTube)

Les meilleures inventions ne sortent pas forcément d’un scientifique avec neuf ans d’études derrière lui ! Je vais vous raconter l’histoire d’un inventeur de 12 ans, oui, vous avez bien lu ! Et, franchement, on croirait lire le début d’un roman jeunesse. L’inventeur, c’est Anirudh Rao, un ado de 12 ans qui vit dans le Colorado, et il a mis au point un système capable de détecter les tornades avant qu’elles ne frappent. Son but ? Tout simplement sauver des vies. Rien que ça. Les événements climatiques sont de plus en plus intenses, imprévisibles évidemment et surtout destructeurs ! Cette invention, si elle venait à être industrialisée, pourrait bien réaliser le but de son inventeur : sauver des vies. Je vous la présente en détail. C’est parti.

Pourquoi cette invention pourrait changer la donne ?

Avant de présenter cette invention, il faut savoir que les tornades sont aujourd’hui repérées grâce aux radars Doppler. C’est efficace, mais pas parfait, surtout quand le terrain est vallonné. Résultat : parfois, l’alerte arrive trop tard. Anirudh Rao a donc trouvé mieux : un réseau de drones qui écoutent les infrasons (des sons ultra-graves que nos oreilles ne perçoivent pas). Ces signaux, eux, apparaissent avant même que la tornade ne soit visible. Ingénieux, non ? De quoi donner une bonne leçon aux ingénieurs météo les plus chevronnés !

Des prototypes de drones pour détecter les tornades.
Un petit génie invente des drones pour prédire les tornades, voici deux de ses prototypes. Crédit photo : Anirudh Rao (capture d’écran vidéo YouTube)

Quand un gamin de 12 ans change les règles du jeu

À son âge, la plupart des ados passent leur temps sur TikTok ou à traîner avec leurs copains. Anirudh Rao, lui, fabrique des inventions qui pourraient sauver la planète. Ce n’est même pas sa première trouvaille : il a aussi travaillé sur un système pour soigner les plaies grâce à l’hydrovoltaïque (oui, ça fait très « sorcellerie scientifique »), inventé un purificateur de monoxyde de carbone basé sur un catalyseur magnétique et imaginé une batterie alternative avec des nanomatériaux. Ah, et il joue aussi du piano, pratique les arts martiaux et détient une ceinture noire junior en Tae Kwon Do. Un petit génie, on dirait !

Les points forts de son invention

  • Détection avancée : capte les signaux infrasonores avant que la tornade ne soit visible.
  • Mobilité : des drones pour couvrir de larges zones en quelques minutes.
  • Sécurité accrue : plus de temps pour évacuer et se protéger.
  • Vision globale : s’inscrit dans une réflexion plus large sur le climat.
  • Reconnaissance internationale : déjà classé parmi les jeunes innovateurs les plus prometteurs au monde.
L'un des drones prototype.
Des drones pour déceler les tornades et alerter la population. Crédit photo : Anirudh Rao (capture d’écran vidéo YouTube)

Pourrait-on vraiment prédire une tornade plus tôt ?

La réponse est oui. Les radars actuels ont leurs limites : ils repèrent une tornade souvent tard, quand le danger est déjà là. Avec les drones d’Anirudh Rao, on pourrait gagner plusieurs précieuses minutes, voire une demi-heure, pour se mettre à l’abri. Quand on parle de phénomènes aussi brutaux qu’une tornade, ce laps de temps peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Si vous voulez découvrir l’ensemble de ses projets, je vous conseille un détour par son site officiel. Ce jeune prodige n’a pas fini de faire parler de lui. Alors, seriez-vous prêts à faire confiance à un ado pour révolutionner la météo et sauver des vies face aux tornades ? Et vous, que pensez-vous de cette invention ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
