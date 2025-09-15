L’invention d’un feu de circulation intelligent qui punit uniquement les chauffards

La sécurité routière est un enjeu national, tant les routes sont devenues des lieux d’hécatombe ! Les inventions ou les installations sont nombreuses, pour tenter de mettre un frein aux incivilités sur la route. Je ne vais pas vous parler ici, de radars, mais plutôt d’étranges feux tricolores qui donnent un bon point aux bons conducteurs et un bonnet d’âne aux autres, enfin presque ! Lui, c’est le feu récompense EVOLIGHT, imaginé par la société Élan Cité, qui a tout pour plaire aux communes et un peu moins aux chauffards pressés. Installé pour un prix compris de 20 000 € à 40 000 €, ce feu pédagogique passe au vert uniquement si vous respectez la vitesse autorisée. Sinon ? Eh bien, c’est rouge. Vous voilà stoppés ! En prime, vous ferez râler ceux qui respectaient la limitation de vitesse et qui s’arrêteront aussi ! Sa vocation : faire ralentir en douceur, sans radar ni amende, tout en limitant les aménagements de voirie coûteux. Présentation.

Un feu qui récompense les bons conducteurs et qui fait râler les autres.

Dans l’idée, EVOLIGHT fonctionne comme un coach au coin de la rue. Le feu est rouge au repos, mais dès qu’un véhicule s’approche à la bonne allure, il passe au vert comme pour dire : « Bien joué ! ». À l’inverse, pour ceux qui foncent, le feu reste rouge quelques secondes, histoire de leur rappeler que la prudence est toujours dans l’air du temps. Résultat : plus besoin de casser les amortisseurs sur des ralentisseurs ou de multiplier les radars fixes. Les habitants de Templeuve-en-Pévèle, dans le Nord, où un EVOLIGHT a été installé sur une zone limitée à 30 km/h, ont constaté un vrai changement de comportement, même si certains deux-roues rusés ont trouvé des « techniques » pour le contourner. Mais, globalement, la pédagogie semble porter ses fruits. Et, pour ceux qui douteraient de son intérêt, la technologie repose sur une antenne Doppler fiable à +/-1 %, déjà utilisée sur plus de 30 000 radars pédagogiques EVOLIS depuis 2011.

Une technologie simple, efficace et connectée

Là où EVOLIGHT marque des points, c’est aussi sur sa connectivité et sa simplicité de mise en service. Grâce à une application mobile (disponible sur iOS et Android), le feu peut être piloté par les agents communaux, qui peuvent aussi consulter les statistiques de trafic : nombre de véhicules, vitesse moyenne, pointes de vitesse… Une vraie mine d’or pour ajuster les politiques locales de circulation. En bonus : il peut être alimenté en électrique (sur éclairage public ou courant permanent) ou en solaire, avec un panneau de 215 W et deux batteries plomb 12 V 80 Ah. Et, hop, un feu autonome toute l’année !

Et, dans ma commune, on fait quoi ?

Dans ma commune, nous avons encore les bons vieux dos d’âne qui font souffrir les amortisseurs. Alors forcément, un feu qui fait ralentir sans faire bondir, ça m’intrigue. Et je ne suis pas la seule : plusieures mairies envisagent déjà son installation pour les traversées de villages, les zones 30, ou les endroits où les radars sont mal perçus. Le montage ? Facile. Pour nous, qui avons installé des radars pédagogiques, ce serait un complément intéressant je pense !

De plus, deux panneaux suffisent pour compléter le dispositif : un A17 annonçant le feu, et un panonceau "Vitesse respectée = feu vert". Sans oublier le petit M12f pour laisser passer les cyclistes… car EVOLIGHT, lui, ne les détecte pas encore ! Plus d'informations sur ce feu tricolore sur elancite.fr. Dans votre commune, préféreriez-vous un feu intelligent comme EVOLIGHT plutôt qu'un énième ralentisseur tueur d'amortisseurs ?