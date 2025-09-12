L’invention d’un gel qui piège le CO2 des voitures thermiques directement dans le véhicule

Vincent Domenech est un agent administratif, mais aussi créatif comme on peut le voir en description sur son profil LinkedIn. Cet employé de la préfecture des Bouches-du-Rhône depuis 25 ans a les idées pleines la tête et les conserve même dans un dossier sécurisé. Depuis quelques semaines déjà, voire des années, il partage bénévolement ces idées qui peuvent changer la donne. À 54 ans, sa dernière idée en date : un concept pour capturer les émissions de CO2 attire particulièrement des médias, dont NeozOne bien entendu. Aux dernières nouvelles sur LinkedIn, Vincent a créé une cagnotte Leetchi pour l’aider à concrétiser ses projets. Et si on parlait d’abord de cette solution pour piéger le CO2 de cet inventeur passionné ?

Une invention ingénieuse pour un problème urgent

Ce projet récent de Vincent Domenech propose d’absorber le CO2 émis par un véhicule directement à la source. L’idée est inspirée des systèmes de purification de l’air installés dans les simulateurs de sous-marins, qui pourraient être adaptés pour l’automobile. Grâce à des cartouches de type médical, le système capturerait le CO2, mais aussi d’autres polluants comme le NOx et le monoxyde de carbone. Cette solution est une manière de lutter contre le réchauffement climatique plus rapide que le simple renouvellement du parc automobile mondial. Elle s’appliquerait en effet aux véhicules thermiques existants, offrant une réduction immédiate et massive des émissions polluantes qu’ils engendrent.

Un projet à l’ambition mondiale

Le système embarqué de Vincent ne se limite pas aux voitures. Il pourrait s’adapter aux engins lourds comme les bus, les autocars et les engins agricoles. D’après l’inventeur, « à l’échelle mondiale, cela représente un impact colossal ». S’appuyant sur des estimations de l’IA, Vincent Domenech qualifie son projet de « pragmatique, rentable et vital ». Il estime que le système pourrait générer des économies massives en santé publique et en productivité, pour un coût initial, relativement faible. Selon ses projections, investir dans ce procédé pourrait rapporter entre 9 000 à 25 000 milliards d’euros d’ici à 2050, en économies sur les coûts environnementaux et sanitaires. Vincent Domenech espère que son invention sera, un jour, testée et développée par des industriels ou des collectivités.

Une solution pragmatique et rentable

L’un des principaux atouts de ce système est son aspect pragmatique. Plutôt que de remplacer l’intégralité du parc automobile mondial, un objectif à la fois coûteux et lent, le concept de Vincent Domenech propose d’équiper les véhicules existants. Cette approche permet une mise en œuvre rapide à grande échelle et maximise l’efficacité des investissements. En outre, le système, qui pourrait utiliser un « gel » ou des cartouches échangeables, offrirait une solution de maintenance simple et rentable. Les cartouches pourraient être facilement remplacées et recyclées, créant ainsi une économie circulaire autour de la capture de carbone. La page LinkedIn de Vincent Domenech. Que pensez-vous de cette innovation qui pourrait bien changer notre façon de lutter contre la pollution ?