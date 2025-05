L’invention d’un lustre original qui se transforme en suspension ou en abat-jour

Et, la lumière fut ! Ce titre d’un livre de Jacques Lusseyran est devenu une expression culte ! Néanmoins, je ne vais pas vous parler de littérature, mais d’un objet déniché sur Amazon, qui m’a interpellée. Si vous recherchez un lustre original et design, j’ai peut-être ce qu’il vous faut, même s’il faudra y mettre le prix : 344,96 €* sur Amazon. Il s’appelle le Moderne Simple Plissé Abat-jour – Lustre et cache bien des secrets. Avec sa couleur lumière bleue et blanche, son tissu plissé haut de gamme, et surtout sa capacité à se transformer d’abat-jour en lustre selon vos envies, ce modèle a titillé ma curiosité. Son installation se fait au plafond et l’alimentation se fait par câble électrique. Je vous invite à le découvrir en détail. C’est parti.

Un luminaire deux-en-un : abat-jour ou lampe suspendue selon votre humeur

Le modèle NSXBY n’est pas un simple luminaire : c’est un vrai caméléon du plafond ! Grâce à son design ingénieux et son tissu plissé ajustable, vous pouvez choisir de l’ouvrir complètement pour obtenir une suspension élégante, ou bien le refermer pour retrouver un abat-jour cosy. Résultat : vous adaptez l’ambiance de la pièce à vos envies du moment, sans changer de luminaire. Détail pratique : il est livré avec un câble suspendu réglable de 1,5 mètre, ce qui permet de l’installer facilement même sous des plafonds hauts. Et, que dire de son style moderne aux accents nordiques ? Un réel atout déco pour un salon, une salle à manger ou même une chambre d’ado un peu design !

Des matériaux robustes pour un design qui dure

Côté fabrication, on est loin du gadget fragile. Le lustre est conçu en fer de haute qualité et en tissu plissé premium, combinant résistance aux vibrations, sécurité optimale et esthétique raffinée. Le châssis en fer assure une excellente stabilité, tandis que le tissu plissé, lui, joue la carte du chic sans tomber dans l’ostentatoire. De plus, et c’est aussi un avantage, vous aurez le choix entre lumière chaude et lumière blanche. Cela permet aussi d’ajuster l’éclairage selon vos besoins : lumière douce pour les dîners en amoureux ou blanche éclatante pour une séance de télétravail improvisée. La LED intégrée (12W) assure une consommation économique tout en proposant un bon flux lumineux, parfait pour une pièce de 10 à 15 m².

Les points à retenir sur le Lustre NSXBY

Prix : 344,96 €* (modèle présenté)

Forme variable : abat-jour fermé ou suspension ouverte

Dimensions : 48 cm de diamètre

Couleurs disponibles : bleu et blanc

Matériaux : fer robuste + tissu plissé

Type de source lumineuse : LED 12W incluse

Utilisation : intérieur uniquement (salon, salle à manger, chambre, bureau, bar)

(salon, salle à manger, chambre, bureau, bar) Fixation : installation au plafond avec câble réglable

Classe énergétique : A++

Un choix idéal pour moderniser votre intérieur ?

Que vous ayez envie de chaleur cosy ou de lumière éclatante pour impressionner vos invités, le lustre NSXBY vous laisse la main. Sa capacité à passer d’un abat-jour fermé à une suspension ouverte propose un vrai jeu d’ambiance, sans jamais changer de luminaire. Son prix reste élevé, certes, mais il est en accord avec la qualité des matériaux et la flexibilité d’usage proposée. Et vous, seriez-vous prêt à adopter ce lustre modulable pour changer d’atmosphère en un simple geste ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Peut-être orne-t-il déjà votre salon ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Moderne Simple Plissé Abat-jour,Créatif Transformation Parapluie Lustre,Salle à Manger Chambre Étude Bar,Led Nordique Forme Variable Lustre,Rétro Extensible Lustre-Lumière bleue et blanche 48cm Installation:Facile à Installer,Très Facile à Filer Et à Se Connecter,Fixer Le Mur Avec Des Vis,Cette Lampe Nécessite Un Câblage Dur Réel Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 28 avril 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.