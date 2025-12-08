L’invention d’un lycéen de 16 ans cartonne chez Decathlon et les amateurs de golf

En 2024, la Fédération française de golf comptait exactement 442 536 licenciés, selon les chiffres relayés par Filière Sport. Autrement dit, l’invention dont je vais vous parler aujourd’hui pourrait potentiellement se vendre à près de 500 000 exemplaires chaque année si elle séduisait ne serait-ce qu’une partie des joueurs. Cette invention, c’est le Vanotee, créé par le jeune Baptiste Vanotti, 16 ans seulement, déjà soutenu par SUPPA et dont le projet est présenté en détail sur son site officiel. Tout a commencé dans sa chambre, avec une imprimante 3D et un problème très simple à résoudre pour les golfeurs : les tees qui se cassent ou se perdent. Je ne joue pas au golf, mais, d’après les premiers retours, cette invention change la vie des « Tiger Woods » en herbe ! Allez, je vous embarque à la découverte de cette invention. C’est parti.

Quand un lycéen transforme un problème de terrain en solution durable

Baptiste Vanotti, passionné par la plasturgie, s’est lancé dans la fabrication d’accessoires durables après avoir constaté à quel point les tees se perdaient ou se brisaient à répétition pendant les parties. Une évidence pour tout golfeur… même celui qui, comme moi, aimerait bien passer plus de temps sur un green que derrière son clavier à Réau. Baptiste a donc conçu des tees reliés entre eux par une ficelle, puis renforcés grâce à des prototypes en TPU presque incassables. En parallèle, le jeune inventeur n’est pas le premier à bousculer le monde du golf. Souvenez-vous de ce sac à dos révolutionnaire pour remplacer les caddies encombrants, nous vous en parlions dans cet article. L’esprit d’innovation semble définitivement souffler sur les parcours depuis quelques années.

Un produit simple, pensé pour durer

Les tees Vanotee se distinguent par leur conception pratique et robuste. Le jeune créateur a multiplié les essais pour trouver la forme, la résistance et la flexibilité idéales. Résultat, un produit durable, économique et très apprécié. Voici ce que propose Vanotee en résumé :

Six tees reliés par une ficelle pour ne plus les perdre

Un plastique TPU flexible et quasi incassable

Une impression 3D maîtrisée et locale

Une fabrication pensée pour réduire les déchets

Un prix accessible lorsqu’il sera commercialisé en grande distribution

À force de persévérance, Baptiste a attiré l’attention de SUPPA, incubateur lié à Decathlon, qui soutient désormais son invention. Une prouesse rare à seulement 16 ans. Le kit est même déjà en vente autour de 15 € sur le site de Décathlon.

Une invention qui s’inscrit déjà dans l’avenir du golf

Ce succès n’est pas isolé dans le monde des sports à matériel. Les innovations jeunes et audacieuses sont de plus en plus nombreuses, comme ce club de golf au centre de gravité modulable, le Putters Runner dont nous vous parlions dans cet article. L’invention de Baptiste Vanotti s’inscrit parfaitement dans cette tendance à réinventer les accessoires du quotidien pour les rendre plus durables, plus pratiques et plus accessibles.

Et, entre nous, lorsque l’on voit un adolescent de 16 ans obtenir l’attention d’un géant comme Decathlon, on se dit que le golf n’a pas fini de se moderniser. Reste à savoir si ces tees nouvelle génération deviendront la norme sur les parcours français comme étrangers. Pensez-vous que les tees Vanotee pourraient bientôt s’imposer dans les sacs de golf de tous les joueurs ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !