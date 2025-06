Un matériau de construction à base de cendres volcaniques qui protège contre les radiations

Il s’agit d’une découverte qui pourrait révolutionner de nombreux domaines, notamment la médecine, le secteur de l’énergie et l’univers industriel. Une équipe de scientifiques de l’Université Ateneo de Manille et du campus de l’Université nationale-Mall of Asia a trouvé un moyen innovant d’utiliser les cendres volcaniques. Cela consiste à s’en servir pour fabriquer des blocs de mortier géopolymère qui offrent une protection contre les radiations. En effet, bien qu’ils soient efficaces, les matériaux de blindage conventionnels tels que le béton et le plomb ont l’inconvénient d’être couteux et peu écologiques. Avec leur solution révolutionnaire, les chercheurs Floyd Rey Plando, Myris Supnad et Joel Maquiling veulent changer la donne.

À la fois utile et dangereux

Le blindage contre les radiations n’est pas seulement utile dans les centrales nucléaires. On en a aussi besoin dans les hôpitaux où il sert à contenir les rayonnements ionisants émis par certains appareils médicaux. Dans les sites industriels, la stérilisation par radiation est une technique assez courante. Elle est notamment mise en œuvre pour étendre la durée de conservation des produits. Bref, en dépit du danger qu’elles représentent pour les êtres vivants et l’environnement, ces énergies libérées par les atomes qui se propagent sous forme d’ondes électromagnétiques sont largement utiles. D’où l’importance de développer une stratégie à la fois simple, écologique et peu coûteuse pour éviter leur propagation.

Un concept innovant pour l’élimination des cendres volcaniques

Pour atteindre cet objectif, les scientifiques philippins se sont tournés vers les cendres volcaniques. Et il faut dire que leur approche ne découle pas du hasard. En 2020, le volcan Taal, situé dans le sud de l’île de Luçon, aux Philippines, est entré en éruption, recouvrant de cendres la plupart des zones environnantes. L’élimination de ces éléments reste un véritable défi, d’autant plus qu’ils sont différents des cendres typiques. En effet, les cendres volcaniques sont constituées de fragments de roche et de verre qui, en plus d’être corrosifs et abrasifs, sont tranchants. Leur présence en masse dans la nature constitue ainsi un vrai danger.

Des minéraux qui abondent en fer

Selon l'équipe, leur matériau de construction fabriqué à partir de cendres volcaniques du volcan Taal (TVA) possède une excellente capacité à bloquer les rayonnements ionisants. Cela est dû au fait que les cendres contiennent des minéraux riches en fer. « Le fer a un plus grand pouvoir d'interaction parce qu'il contient plus d'électrons. De plus, c'est un métal dense en raison de sa structure lourde et serrée. Les matériaux à haute teneur en électrons et plus denses, tels que la TVA, ont une plus grande efficacité pour bloquer les rayons X et les rayons gamma dangereux », a expliqué Floyd Rey Plando. Les universitaires envisagent de poursuivre leur recherche afin d'améliorer la durabilité et les performances de blindage de leur mortier géopolymère. Plus d'infos : ateneo.edu.