L’invention d’un panneau solaire ultra-léger en chalcopyrite, un matériau très abondant

L’invention de nouveaux types de panneaux solaires est essentielle pour améliorer la façon dont nous exploitons l’énergie solaire. Force est effectivement de constater que les conceptions actuelles reposent en grande partie sur le silicium qui malgré son abondance, limite la capacité des cellules à convertir la lumière solaire en électricité. Certes, la technologie des cellules photovoltaïques à perovskite constitue à cet effet une piste prometteuse. Cependant, cela n’a pas empêché la jeune entreprise japonaise PXP Corporation et JGC Japan Corporation de concevoir un nouveau type de module qui promet d’être léger et performant. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de noter que cette dernière est une filiale de la société d’ingénierie mondiale JGC Holdings Corporation, anciennement JGC Corporation.

De son côté, PXP Corporation est une start-up spécialisée dans le développement de technologies de panneaux solaires flexibles. En combinant leurs expertises, les deux sociétés ont récemment annoncé avoir mis au point un module solaire à base de chalcopyrite. Pour votre information, cette dernière est un minéral d’origine hydrothermal. Elle figure parmi les sulfures les plus abondants sur Terre au même titre que la pyrite, la sphalérite et la galène. Le nouveau module est actuellement testé à Yokohama, au Japon. L’essai qui durera un an implique la mise en œuvre de panneaux solaires en chalcopyrite dont la puissance totale est de 1 kW.

Comme le rapporte notre source, la disposition des panneaux sur le toit du bâtiment sur lequel ils sont installés rappelle l’apparence des toits en tôle pliée typiques des sites industriels japonais. L’énergie produite par l’installation est directement injectée dans le réseau. Dans leur conception actuelle, ces modules photovoltaïques à base de chalcopyrite ont une masse surfacique de 2 kg/m² pour une densité surfacique de puissance de 120 W/m². PXP Corporation ne compte pas en rester là. Elle travaille sur une version plus puissante capable de générer 160 à 180 watts de puissance par mètre carré. L’entreprise envisage également de concevoir des cellules tandem pérovskite-chalcopyrite.

Concernant justement ces cellules tandem, elles sont censées être beaucoup plus performantes puisque la start-up japonaise prévoit d’atteindre jusqu’à 280 W/m². JGC Japan Corporation s’est chargée du développement d’un support à base de feuille de polymère avec fonction de protection thermique pour maintenir les modules photovoltaïques en place. Cette solution faciliterait largement le déploiement de ces derniers. Selon les détails partagés par l’entreprise, elle permettrait à une seule personne d’installer jusqu’à 100 m² de panneaux solaires par jour.

May 26th, 2025

