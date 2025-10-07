L’invention d’un préservatif qui change de couleur quand il détecte une IST, vraiment ?

Et si un simple préservatif pouvait détecter une infection sexuellement transmissible en changeant de couleur ? Retour sur une idée insolite née en 2015.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 7 octobre 2025
Des préservatifs de différentes couleurs.
Des collégiens ont inventé un concept de préservatif qui changerait de couleur lorsqu'il est au contact d'une IST. Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Vous avez peut-être vu passer récemment l’annonce d’un préservatif « intelligent » qui change de couleur quand il détecte une IST (Infections Sexuellement Transmissibles), que l’on appelait avant MST. Intriguant, n’est-ce pas ? Vendu comme une innovation révolutionnaire, ce projet, baptisé S.T.EYE, a refait surface en 2025 dans certains médias (Creapills, Paris Match, Rtbf, Média Positif, etc.). Pourtant, ce n’est pas si récent : l’idée date de 2015, et elle n’a jamais dépassé le stade de concept. Sur NeozOne, nous vérifions toujours nos sources avant de relayer ce genre d’information, car il est facile de se laisser emporter par le côté « wahou » d’une invention… surtout quand elle n’a jamais été commercialisée. Alors, revenons ensemble sur cette histoire, entre bonne idée et science-fiction. Décryptage.

Une invention de collégiens visionnaires

En 2015, trois adolescents britanniques de l’Isaac Newton Academy ont imaginé le S.T.EYE dans le cadre du concours TeenTech Awards relaté par sciencealert.com. Leur objectif : proposer un préservatif capable de changer de couleur selon l’infection détectée. Vert pour la chlamydia, bleu pour la syphilis, violet pour le papillomavirus, jaune pour l’herpès, sympa le programme ! Un véritable nuancier médical ! Le concept reposait sur des anticorps intégrés au latex : en réagissant au contact d’un virus ou d’une bactérie, ils provoqueraient une modification visible. L’idée a séduit le jury, et les trois inventeurs sont repartis avec un prix et une belle visibilité médiatique.

Un préservatif sorti de son emballage.
En 2015, des collégiens ont présenté un projet de préservatif pouvant déceler les IST en changeant de couleur, une brillante idée qui est restée au stade de concept. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Entre promesse et réalité scientifique

Sur le papier, l’idée paraît séduisante. Mais, très vite, des chercheurs ont souligné ses limites techniques. D’abord, il faudrait s’assurer que les anticorps intégrés au latex soient fiables, non irritants et stables. Ensuite, la détection en temps réel au moment d’un rapport reste scientifiquement très complexe. Enfin, un détail qui tue : comment interpréter les couleurs en cas de co-infections ? Préservatif arc-en-ciel garanti, ambiance post-coïtale un peu délicate. En réalité, des experts ont confirmé que ce dispositif n’était pas réalisable avec les technologies actuelles. C’est donc resté un concept théorique qui n’a jamais quitté les bancs de l’école.

Un homme tient un préservatif emballé.
Un préservatif capable de détecter des IST, une réalité technologique irréalisable pour le moment. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ce qu’il faut retenir de l’histoire

Pour y voir plus clair, voici un petit comparatif entre l’idée et la réalité :

Aspect L’idée S.T.EYE La réalité scientifique
Détection IST Immédiate, par changement de couleur Impossible techniquement à ce jour
Innovation Concept original d’élèves de 13-14 ans Lauréat d’un concours (TeenTech Awards)
Commercialisation Jamais produite ni vendue Pas de faisabilité confirmée
Impact médiatique Régulièrement relayée depuis 2015 Souvent prise pour une « nouveauté ».

L’invention d’un préservatif qui change de couleur, vraiment ?

Eh bien non, pas vraiment. Ce projet de 2015 reste une belle idée d’ados ingénieux. Cependant, il n’existe toujours pas de préservatif capable de détecter une infection sexuellement transmissible en temps réel. En revanche, cette histoire nous rappelle l’importance de l’éducation à la santé et de la créativité des jeunes générations. Elle montre aussi qu’il faut toujours vérifier ses sources : relayer aujourd’hui ce concept comme une innovation 2025 est trompeur, car il n’a jamais dépassé le stade du prototype hypothétique. Alors oui, l’idée est brillante sur le papier. En revanche, pour l’instant, seul un test médical officiel peut réellement confirmer la présence d’une IST. Et vous, seriez-vous rassuré… ou inquiet à l’idée d’un préservatif qui s’illumine de couleurs en pleine action ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Linkedin.com
Source
Sciencealert.comDailymail.co.uk
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
