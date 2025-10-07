L’invention d’un préservatif qui change de couleur quand il détecte une IST, vraiment ?

Vous avez peut-être vu passer récemment l’annonce d’un préservatif « intelligent » qui change de couleur quand il détecte une IST (Infections Sexuellement Transmissibles), que l’on appelait avant MST. Intriguant, n’est-ce pas ? Vendu comme une innovation révolutionnaire, ce projet, baptisé S.T.EYE, a refait surface en 2025 dans certains médias (Creapills, Paris Match, Rtbf, Média Positif, etc.). Pourtant, ce n’est pas si récent : l’idée date de 2015, et elle n’a jamais dépassé le stade de concept. Sur NeozOne, nous vérifions toujours nos sources avant de relayer ce genre d’information, car il est facile de se laisser emporter par le côté « wahou » d’une invention… surtout quand elle n’a jamais été commercialisée. Alors, revenons ensemble sur cette histoire, entre bonne idée et science-fiction. Décryptage.

Une invention de collégiens visionnaires

En 2015, trois adolescents britanniques de l’Isaac Newton Academy ont imaginé le S.T.EYE dans le cadre du concours TeenTech Awards relaté par sciencealert.com. Leur objectif : proposer un préservatif capable de changer de couleur selon l’infection détectée. Vert pour la chlamydia, bleu pour la syphilis, violet pour le papillomavirus, jaune pour l’herpès, sympa le programme ! Un véritable nuancier médical ! Le concept reposait sur des anticorps intégrés au latex : en réagissant au contact d’un virus ou d’une bactérie, ils provoqueraient une modification visible. L’idée a séduit le jury, et les trois inventeurs sont repartis avec un prix et une belle visibilité médiatique.

Entre promesse et réalité scientifique

Sur le papier, l’idée paraît séduisante. Mais, très vite, des chercheurs ont souligné ses limites techniques. D’abord, il faudrait s’assurer que les anticorps intégrés au latex soient fiables, non irritants et stables. Ensuite, la détection en temps réel au moment d’un rapport reste scientifiquement très complexe. Enfin, un détail qui tue : comment interpréter les couleurs en cas de co-infections ? Préservatif arc-en-ciel garanti, ambiance post-coïtale un peu délicate. En réalité, des experts ont confirmé que ce dispositif n’était pas réalisable avec les technologies actuelles. C’est donc resté un concept théorique qui n’a jamais quitté les bancs de l’école.

Ce qu’il faut retenir de l’histoire

Pour y voir plus clair, voici un petit comparatif entre l’idée et la réalité :

Aspect L’idée S.T.EYE La réalité scientifique Détection IST Immédiate, par changement de couleur Impossible techniquement à ce jour Innovation Concept original d’élèves de 13-14 ans Lauréat d’un concours (TeenTech Awards) Commercialisation Jamais produite ni vendue Pas de faisabilité confirmée Impact médiatique Régulièrement relayée depuis 2015 Souvent prise pour une « nouveauté ».

L’invention d’un préservatif qui change de couleur, vraiment ?

Eh bien non, pas vraiment. Ce projet de 2015 reste une belle idée d’ados ingénieux. Cependant, il n’existe toujours pas de préservatif capable de détecter une infection sexuellement transmissible en temps réel. En revanche, cette histoire nous rappelle l’importance de l’éducation à la santé et de la créativité des jeunes générations. Elle montre aussi qu’il faut toujours vérifier ses sources : relayer aujourd’hui ce concept comme une innovation 2025 est trompeur, car il n’a jamais dépassé le stade du prototype hypothétique. Alors oui, l’idée est brillante sur le papier. En revanche, pour l’instant, seul un test médical officiel peut réellement confirmer la présence d’une IST. Et vous, seriez-vous rassuré… ou inquiet à l’idée d’un préservatif qui s’illumine de couleurs en pleine action ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !