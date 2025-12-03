L’invention d’un système de chaînes à neige très ingénieux qui s’installe en quelques secondes

Chaque hiver, on ressort les mêmes angoisses : neige soudaine, routes blanches et chaînes impossibles à monter. Pourtant, une invention française avait tout pour révolutionner ces moments de solitude au bord de la route : un système de chaînes à neige ultra-rapide baptisé QuickSnow. Jamais commercialisé, il reste aujourd’hui une de ces trouvailles oubliées que l’on regrette de ne pouvoir acheter. D’ailleurs, impossible d’aborder le sujet sans rappeler que la loi Montagne s’applique désormais du 1ᵉʳ novembre au 31 mars. Autrement dit : on aurait adoré que ce système existe vraiment dans nos coffres pendant cette période. Et, l’invention de Nicolas Morin, décrite dans son brevet déposé, aurait pu changer la donne. Je revois encore ce matin d’hiver où, les doigts gelés et les genoux dans la neige, je tentais désespérément d’accrocher des chaînes récalcitrantes. À ce moment-là, j’aurais signé n’importe quoi pour un système rapide comme QuickSnow. Retour sur cette invention oubliée.

Un système ingénieux, rapide et qui était surtout prometteur

Inspiré des moments où l’on s’arrache les doigts à monter des chaînes, le dispositif QuickSnow avait une ambition simple : permettre d’installer une chaîne sans déplacer la voiture et en moins de 30 secondes par roue. Lors des démonstrations, Nicolas Morin enfilait le système sur le pneu avec une aisance déconcertante, un peu comme si c’était aussi simple que d’attacher une chaussure de ski. Le plus impressionnant était sa conception : un assemblage de bras articulés qui venait se plaquer automatiquement sur la bande de roulement. Un crochet à blocage rendait l’ensemble parfaitement tendu, sans vis, sans outil, sans réglage préalable. J’avoue que lorsque je redécouvre ce type d’invention, je pense à toutes ces fois où j’ai pesté contre mes chaînes. Ainsi, je me dis qu’un tel système m’aurait évité quelques colères mémorables. Cette innovation me rappelle d’ailleurs une autre idée brillante tombée dans l’oubli : l’éolienne volante Altaeros, dont nous vous parlions dans notre article. Certaines inventions mériteraient vraiment une seconde chance, non ?

Un parcours du combattant qui a freiné le projet

Malheureusement, malgré l’enthousiasme du public et des démonstrations virales, QuickSnow n’a jamais vu le jour. Entre financements insuffisants, coûts industriels trop élevés et matériel concurrent apparu avant la commercialisation, l’invention s’est heurtée à la dure réalité du marché. Comme expliqué dans cet article de NeozOne sur les inconvénients des chaînes à neige qui sont rarement évoqués, les solutions actuelles ne sont ni simples ni pratiques pour la plupart des automobilistes. QuickSnow aurait clairement eu une carte à jouer. Et, l’histoire racontée en 2014 par La Nouvelle République montre à quel point l’aventure a été éprouvante : démarches interminables, absence de soutien, besoin de trouver 80 000 € pour lancer la production, puis 200 000 pour l’industrialisation complète. Dommage, vraiment dommage.

Ce qu’il faut retenir du système QuickSnow

Installation en moins de 30 secondes par roue

Aucun déplacement du véhicule nécessaire

Aucun outil ni préréglage

Design articulé astucieux

Fonctionnel, efficace… mais jamais commercialisé

Une invention oubliée qui aurait mérité une vraie chance

QuickSnow fait partie de ces innovations qui arrivent au mauvais moment, dans un marché trop rigide, avec des financements trop difficiles à obtenir. Pourtant, quand on relit l’histoire, on sent une véritable déception : tout était prêt, les démonstrations étaient convaincantes, et l’invention répondait parfaitement à un besoin réel. Un peu comme ces prototypes géniaux qui restent dans des cartons faute de budget. Alors aujourd’hui, en repensant à ce système, et avec la loi Montagne devenue une contrainte supplémentaire, on se dit que certaines inventions mériteraient d’être dépoussiérées et réétudiées. Peut-être que le futur nous réservera une version modernisée, qui sait ? Et, selon vous, devrait-on relancer ce type de système ingénieux pour simplifier nos hivers enneigés ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !