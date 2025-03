L’invention d’un tabouret de jardin pour désherber facilement, sans se casser le dos

Et voilà, le printemps tant attendu a fait son grand retour le 21 mars dernier ! Avec lui, le retour au jardin a également été acté et il va falloir vous armer de patience et d’endurance pour nettoyer le bazar laissé par l’hiver et le froid. Eh oui, le jardinage, c’est un plaisir… mais c’est aussi un sport ! Entre les plantations, le désherbage et l’arrosage, on passe un temps fou, accroupi ou à genoux. Résultat ? Un dos en compote et des genoux qui crient au secours, gonflés comme des ballons de baudruche le soir venu. Heureusement, il existe des solutions pour rendre ces moments plus confortables. Aujourd’hui, je vous parle de deux tabourets de jardin astucieux et abordables : le tabouret pliant Werka Pro, disponible à 19,99 €* sur ManoMano, et le tabouret Tubiaz, proposé à 29,99 €* sur Amazon. Deux alliés qui pourraient bien changer votre façon de jardiner !

Le tabouret de jardin pliant Werka Pro : simple et pratique

À la fois léger et compact, le tabouret de jardin pliant Werka Pro est un indispensable pour tout jardinier. Avec ses 58 cm de long, 28 cm de large et 48 cm de hauteur, il propose une assise confortable tout en étant facile à transporter. Fabriqué en bois et mousse, il est conçu pour un usage extérieur et se décline en noir et vert. Son atout principal ? Il est utilisable en deux positions : en tabouret classique pour s’asseoir et en banc bas pour jardiner à genoux tout en protégeant ses articulations grâce à son dessus en mousse. Il pèse à peine 2,94 kg, ce qui le rend facile à déplacer dans le jardin. Que vous souhaitiez tailler vos rosiers ou repiquer vos légumes, il sera là pour vous accompagner sans encombrer votre cabanon !

Le tabouret Tubiaz : un allié polyvalent et robuste

Pour ceux qui recherchent davantage de confort et de fonctionnalités, le tabouret Tubiaz se démarque avec son design 2 en 1. En un clin d’œil, il se transforme de siège de jardin en agenouilloir, parfait pour protéger vos genoux tout en restant stable. Avec ses dimensions de 60 × 50 × 28 cm, il procure une assise plus large et un coussin en mousse EVA, connu pour son élasticité et son confort. Mais, ce n’est pas tout : ce modèle est équipé d’un cadre en fer ultra-résistant, pouvant supporter jusqu’à 150 kg. Il est également pliable, ce qui facilite son transport et son rangement. Et cerise sur le gâteau, il est livré avec un sac à outils amovible, pratique pour garder vos ciseaux, truelles et graines toujours à portée de main. Un vrai plus pour ceux qui veulent optimiser leur espace de travail sans multiplier les allers-retours !

La fête des Pères approche, et si c’était le cadeau idéal ?

Que votre père soit un jardinier chevronné ou un amateur de belles plantes, offrir un tabouret de jardin est une idée aussi utile qu’originale ! Pour un petit budget, le Werka Pro à 19,99 €* sur ManoMano est un excellent choix pour un confort basique, mais efficace.

