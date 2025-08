L’invention d’un tatouage temporaire qui détècte les drogues dans les verres

Si vous avez des enfants qui aiment sortir en soirée, vous avez déjà connu l’angoisse de l’acide gammahydroxybutyrique couramment appelé GHB ! Cette drogue de synthèse, surnommée « la drogue du violeur » est une substance incolore, inodore et sans goût, ce qui la rend quasiment indétectable lorsqu’elle est versée dans une boisson. Quelques gorgées suffisent à provoquer somnolence, confusion, perte de contrôle, voire une amnésie totale. Le piège est redoutable : la victime ne se rend compte de rien, ne se souvient de rien, et se réveille souvent bien trop tard, sans aucun souvenir de l’agression subie.

Dans ces conditions, identifier et poursuivre l’agresseur relève souvent de l’impossible, faute de preuves concrètes ou de témoignage fiable. C’est un viol sans témoins, sans mémoire, sans alarme et pourtant bien réel. D’où l’urgence de se doter de moyens de détection simples et rapides pour éviter le pire. Des chercheurs de la Sungkyunkwan University, en Corée du Sud, ont mis au point un tatouage autocollant capable de détecter en une seconde la présence de GHB dans un verre. Une invention qui pourrait sauver les jeunes et particulièrement les jeunes femmes d’une agression barbare. Présentation.

Une invention discrète contre un danger bien réel

On se souvient tous des tatouages temporaires que l’on trouve dans les chewing-gums ! En 2025, ce n’est plus seulement pour amuser les enfants avec des licornes sur le bras, ils pourraient bien sauver des vies. Oui, une seule seconde pour savoir si un prédateur a tenté de droguer votre boisson. Le principe est aussi simple que génial : un petit sticker discret collé sur la peau, un doigt trempé dans le verre, une goutte transférée sur le tatouage et hop, il vire au rouge s’il y a du GHB. Derrière cette technologie de pointe, un polymère souple appelé PDMS et un colorant chimique nommé BHEI, qui réagit immédiatement au contact du GHB. Le tout reste lisible jusqu’à 30 jours après utilisation, ce qui pourrait grandement servir, en cas de dépôt de plainte. Une invention qui prend toute son importance face à un fléau bien connu : les violences sexuelles facilitées par l’usage de drogues et la soumission chimique.

Un test plus rapide et moins gênant que les dispositifs actuels

Aujourd’hui, il existe déjà des bandelettes ou des cartes pour tester sa boisson. Mais, soyons honnêtes : sortir un mini-laboratoire en boîte de nuit, cela casse un peu l’ambiance. Ces tests mettent parfois plusieurs minutes à réagir et attirent les regards, ce qui peut dissuader de les utiliser. Ce tatouage, lui, est à la fois rapide, discret et design. Il peut prendre la forme d’un motif stylisé, d’un mot codé, ou même d’un petit symbole discret. Il suffit de le coller sur un bras, une cheville, ou même à l’intérieur du poignet.

Et vous voilà équipé d’un véritable détecteur de drogue portatif. Mieux encore, ce tatouage est résistant à l’eau, au frottement et à la chaleur, d’après les tests réalisés en laboratoire. Il fonctionne sur tout type de boisson, de la vodka au café, et peut détecter des doses infimes, dès 0,01 microgramme par millilitre. Pour les chercheurs à l’origine du projet, il s’agit d’un outil d’autonomie et de prévention, qui pourrait devenir un standard de sécurité pour les soirées, festivals et autres événements publics. Pour plus de détails, retrouvez l’étude complète ici.

Une innovation à la fois rassurante et accessible

Ce tatouage marque une vraie avancée pour la sécurité des personnes en milieu festif. Simple à utiliser, non intrusif, il n'oblige pas à suspecter tout le monde ou à déclencher l'alerte pour rien. C'est une protection silencieuse qui s'active uniquement si un danger est réellement présent. Et entre nous, si cela pouvait éviter ne serait-ce qu'un seul drame, serait déjà un immense pas. On vous en parlait d'ailleurs récemment dans un autre article sur les inventions qui protègent du GHB.