L’invention d’un ustensile en terre cuite qui transforme l’eau de mer en eau potable

Sélectionné aux James Dyson Awards, ce projet low-tech pourrait changer la vie de millions de personnes privées d’eau potable.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 17 août 2025
1 3 minutes de lecture
L'un des premiers prototype de World Wide Water.
Un ustensile en terre cuite pour dessaler l'eau de mer et obtenir de l'eau potable pourrait soulager des populations du stress hydrique. Crédit photo : World Wide Water / Tanguy Delaunay-Belleville

Et, si un simple ustensile en céramique pouvait offrir de l’eau potable à des millions de personnes ? Eh oui, selon l’Observatoire des Inégalités, ce sont plus de 700 millions de personnes dans le monde qui n’ont pas accès à cette eau potable ! Le World Wide Water, un projet low-tech aussi ingénieux que poétique, pensé pour lutter contre le stress hydrique, pourrait changer la donne. Son prix ? Accessible, justement : l’objectif est de rester économique et reproductible localement, sans industrie lourde ni dépendance énergétique. Ce petit bijou, sélectionné aux prestigieux James Dyson Awards, fonctionne par distillation solaire ou thermique et pourrait bien devenir un allié essentiel dans les zones touchées par la sécheresse ou les pénuries. Une idée simple, utile et profondément humaine, en lien direct avec les enjeux climatiques actuels. Je vous le présente immédiatement.

Un objet artisanal pour une solution mondiale

L’idée vient de loin, mais elle est née d’une observation très personnelle : en Martinique, son île natale, Tanguy Delaunay-Belleville constate que malgré l’abondance d’eau de mer, l’eau potable manque cruellement dans certaines zones. Plutôt que de miser sur des systèmes industriels coûteux, il imagine un objet low-tech, inspiré du savoir-faire des potiers. Afin de dessaler l’eau à petite échelle, dans chaque foyer, avec deux mains, un peu de chaleur et de la terre cuite. Concrètement, on verse de l’eau salée dans un récipient central. Une source de chaleur (feu, gaz ou simple plaque électrique) fait monter la vapeur, qui se condense ensuite sur un couvercle conique en céramique. Résultat : l’eau potable s’écoule dans un second récipient, tandis que le sel reste derrière. Pas d’électricité, pas de filtre à changer, pas de gadget électronique, juste une belle idée et un peu de physique, comme dans une cocotte-minute.

Principe de fonctionnement du déssalinisateur.
Un déssalinisateur en terre cuite pour obtenir de l’eau potable. Crédit photo : World Wide Water / Tanguy Delaunay-Belleville

Une démarche aussi sociale qu’écologique

Ce n’est pas uniquement un joli pot bien pensé. C’est un projet de territoire qui mise sur les ressources locales pour répondre à un besoin vital. La fabrication en céramique réfractaire permet une production artisanale ou semi-industrielle, sans machines complexes, tout en créant de l’emploi. World Wide Water ne cherche pas seulement à purifier de l’eau, mais à renforcer l’autonomie des populations, notamment dans les zones rurales, insulaires ou précaires. Et, pour que ça fonctionne vraiment, l’objet a été testé, retesté et re-prototypé : croquis, maquettes, modélisations 3D, partenariats avec des potiers, collaborations avec des ingénieurs en R&D… Le projet avance à pas de géant, avec déjà une promesse de développement commercial en Inde, où le stress hydrique est plus qu’un sujet d’actualité.

Ce qu’il faut retenir sur World Wide Water :

  • Fonctionnement : distillation par chaleur (feu, gaz, solaire…)
  • Matériau principal : terre cuite réfractaire, résistante à haute température
  • Capacité visée : versions de 1 L et 5 L en cours de développement
  • Fabrication : artisanale, locale, sans infrastructure industrielle lourde
  • Impact : lutte contre le stress hydrique + soutien à l’artisanat local
  • Récompenses : James Dyson Award + French Tech Tremplin Martinique
Un objet en terre cuite pour obtenir de l'eau potable.
Un ustensile en terre cuite qui transforme l’eau de mer en eau potable. Crédit photo : World Wide Water / Tanguy Delaunay-Belleville

Un outil d’autonomie et de résilience

Ce projet, c’est un peu le contraire des grosses machines à dessaler qu’on voit dans les pays riches : plus petit, plus lent, mais plus durable, et surtout adapté aux réalités du terrain. Il ne prétend pas tout régler, mais il apporte une solution concrète, accessible et duplicable, capable de changer la donne dans des contextes humanitaires, insulaires ou simplement éloignés des réseaux classiques. Et, ce n’est qu’un début. Tanguy cherche aujourd’hui à accélérer le développement, à trouver un associé pour passer à la vitesse supérieure et à collaborer avec des ONG et des institutions internationales. Son ambition ? Faire du dessalinisateur World Wide Water un outil universel. Plus d’informations à propos de ce projet sur jamesdysonaward.org. Et vous, pensez-vous, comme moi, que l’avenir de l’accès à l’eau passe aussi par de simples objets fabriqués localement comme World Wide Water ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Youtube.comJamesdysonaward.org
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 17 août 2025
1 3 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Afficher un commentaire

Un commentaire

  1. Le principe de base n’est pas nouveau, ce qui est astucieux c’est la récupération des condensats dans le même ustensile.
    Cependant…
    L’utilisation de la chaleur est contestable.
    Non seulement c’est comparable à une clim des occidentaux (et des asiatiques…) qui génère de la chaleur laquelle contribue forcément au réchauffement climatique.
    Mais surtout on le sait dans certaines régions cette chaleur vient des forêts déboisées pour produire du charbon de bois.
    Chaleur, déboisement ou mines de charbon ou gaz ou produits pétroliers, obtenir de l’eau potable de cette manière ne semble pas très écolo.
    La bonne pratique ancestrale, c’est de fuir les régions où la vie humaine n’est plus possible….

    0
    0
    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page