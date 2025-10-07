L’invention d’une « colle osseuse » qui répare les fractures en seulement quelques minutes

Les fractures sont parmi les blessures les plus fréquentes, surtout chez les personnes âgées. Heureusement, grâce aux progrès de la technologie médicale, il existe aujourd’hui des dispositifs de fixation interne métalliques, tels que les vis et les plaques. Cependant, selon les médecins, ce qui représente un défi clinique majeur, ce sont surtout les fractures comminutives qui impliquent de nombreux petits fragments osseux. En effet, la fixation de minuscules fragments osseux est particulièrement complexe et ne permet pas souvent d’obtenir un alignement précis et homogène. Face à cette problématique, des chercheurs chinois ont développé une colle capable de lier directement les os : Bone 02. Inspirée de la célèbre colle 502, cette dernière peut réparer les os brisés en quelques minutes, sans intervention chirurgicale majeure. Présentation !

Une « colle osseuse » inspirée des huîtres

Pour créer la Bone 02, les chercheurs se seraient inspirés de la façon dont les huîtres adhèrent aux surfaces sous-marines. Ils expliquent que même dans un environnement sous-marin hostile, ces mollusques ont la capacité de se fixer aux rochers, aux piliers de pont et même entre eux, en sécrétant un adhésif spécial riche en protéines, appelé « biociment ». Cette substance créerait une forte interaction chimique avec les surfaces, y compris dans des conditions humides, salées et en mouvement constant, et durcit rapidement. Imitant ce mécanisme, la colle osseuse développée par l’équipe de recherche se fixe fermement dans l’environnement humide et riche en sang du corps. D’après Lin Xianfeng, chef de l’équipe de recherche et chirurgien orthopédiste adjoint à l’hôpital Sir Run Run Shaw, la Bone 02 possède des propriétés impressionnantes : résistance à l’adhérence supérieure à plus de 181 kg, résistance à la compression de 10 MPa, résistance au cisaillement de 0,5 MPa… Par ailleurs, elle est biodégradable et est donc absorbée par l’organisme lors de la cicatrisation osseuse.

Une réparation des fractures en 3 minutes

Une fois injectée au niveau du site de fracture, cette nouvelle bio-colle soude les fragments osseux en 2 à 3 minutes. Une avancée majeure dans le traitement mini-invasif des fractures, soulignent les chercheurs. Ils ajoutent que la Bone 02 pourrait ouvrir la voie à des interventions chirurgicales plus rapides à l’avenir. « Grâce à son adhésion rapide et à sa facilité d’utilisation, il pourrait un jour servir au traitement urgent des fractures lors d’opérations militaires, de secours en cas de catastrophe et d’autres situations exceptionnelles », précise le Dr Lin Xianfeng. De plus, selon lui, cette colle convient à presque tous les types de fractures, dans presque toutes les parties du corps et à toutes les échelles. En particulier pour les petits fragments osseux que les dispositifs traditionnels ne peuvent pas fixer.

Plus de 150 cas d’essai dans plusieurs centres médicaux

Les chercheurs chinois affirment avoir testé la Bone 02 dans plusieurs centres médicaux et d’après eux, les premiers tests suggèrent qu’elle est sûre et efficace. Ils ont cité l’exemple d’un jeune travailleur qui a subi une fracture comminutive du radius distal, suite à un traumatisme. Après trois mois, il y aurait eu une excellente cicatrisation et une restauration complète de la fonction de son poignet. Selon l’équipe de recherche, grâce à la technologie adhésive Bone 02, ils ont réalisé une liaison et une fixation précises des fragments osseux en seulement 3 minutes, grâce à une incision mini-invasive de 2 à 3 cm, par simple injection du matériau adhésif.

Pour eux, c'est la première colle osseuse au monde à être aussi sûre et efficace. « L'hôpital continuera de soutenir ses essais cliniques, sa transformation et sa promotion, afin que les patients du monde entier bénéficient de cette innovation dans les meilleurs délais », conclut Cai Xiujun, président de l'hôpital Sir Run Run Shaw.