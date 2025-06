L’invention d’une peinture qui rafraîchit les maisons en transpirant comme la peau humaine

L’année 2024 a été la plus chaude et pour la première fois, l’augmentation des températures dans le monde a dépassé 1,5 °C, selon des informations publiées sur Vie-publique.fr. Pour faire face aux vagues de chaleur qui vont probablement s’intensifier, il est indispensable de trouver une alternative plus écologique et moins énergivore aux climatiseurs. À Singapour, une équipe de scientifiques a réussi à mettre au point une peinture innovante permettant d’améliorer grandement le confort thermique des bâtiments et réduire l’utilisation des systèmes de climatisation traditionnels. Elle réfléchirait efficacement la lumière et se démarque par sa capacité à refroidir rapidement les surfaces, grâce à l’évaporation de l’eau.

Une peinture transpirante

Les scientifiques singapouriens ont développé leur peinture innovante à partir de ciment à structure poreuse. Contrairement aux autres revêtements réfléchissants qui repoussent l’eau, sa conception lui permettrait d’absorber l’humidité pour ensuite la libérer lentement et refroidir les façades par évaporation. En d’autres termes, cette peinture imite, dans une certaine mesure, la transpiration de la peau humaine pour rafraîchir les surfaces et abaisser la température à l’intérieur des bâtiments. Pour information, la peinture conçue par l’équipe de chercheurs serait une solution de refroidissement entièrement passive et n’utiliserait aucune source d’énergie, que ce soit pour l’absorption de l’eau ou sa restitution.

Une peinture émettant une grande quantité de chaleur

Si l’évaporation de l’eau absorbée réduit grandement la température des façades, la peinture développée par le groupe de scientifiques utiliserait également la réflexion solaire et le refroidissement radiatif pour améliorer davantage le confort thermique d’un bâtiment. Outre le ciment à structure poreuse, elle serait constituée de nanoparticules, de polymères et de sels qui permettent réfléchir entre 88 et 92 % de la lumière du soleil et renvoyer 95 % de la chaleur qu’elle absorbe. D’après les chercheurs, leur peinture rafraîchit l’intérieur des bâtiments, mais permet aussi de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain.

En effet, la chaleur qu’elle émet est directement envoyée dans l’atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge. Par ailleurs, elle ne diffuse pas d’air chaud comme les climatiseurs classiques. À noter qu’en France, plus de cinq millions de personnes vivent dans des zones exposées à l’effet d’îlot de chaleur urbain, selon une étude du Cerema publiée sur le site Banque des Territoires. Cette peinture pourrait donc constituer une excellente solution pour lutter contre ce phénomène et refroidir l’intérieur des bâtiments, notamment durant les canicules.

Des tests concluants

Dans l’optique d’évaluer l’efficacité de leur invention, les scientifiques ont décidé de procéder à des tests sur trois maisons expérimentales situées sur le territoire de la Suisse d’Asie. Ils ont utilisé leur peinture, ainsi qu’une peinture blanche classique et une peinture à refroidissement radiatif déjà présente sur le marché. Suite aux essais et à partir des données collectées par des capteurs, les chercheurs ont conclu que leur revêtement permet de réduire de 30 à 40 % la consommation d’électricité liée à la climatisation.

D'autre part, ils ont remarqué qu'il a une excellente résistance à la décoloration. Après deux ans, leur peinture est restée blanche et entièrement fonctionnelle, tandis que les autres ont jauni. Elle permettrait donc de rafraîchir l'intérieur des bâtiments, mais également d'améliorer la durée de vie de leurs façades. Les détails concernant cette peinture innovante sont disponibles sur science.org.