L’invention française d’un bouchon de carburant anti-vol récompensée au concours Lépine

Il y a quelques années, mon fils en déplacement avec son poids lourd avait eu une désagréable surprise après une nuit sur une aire d’autoroute ! Bouchons de réservoir explosé et réservoir vidé ! Dans certaines régions, le vol de carburant est un peu un « sport local » au grand dam des routiers et de leurs employeurs ! Ce problème est en passe d’être résolu, grâce à l’invention d’un simple bouchon qui pourrait vous faire économiser des litres de carburant… et pas mal de sueurs froides ? C’est exactement ce que propose MYLE Security, l’innovation brevetée à l’INPI, de l’inventeur Tarik Barissoule, récompensée d’une Médaille d’Or au Concours Lépine 2025 et du Prix du Préfet de Police. Ce bouchon nouvelle génération, discret, mais redoutable, entend bien mettre fin aux siphonnages sauvages, qu’on soit agriculteur, artisan, transporteur ou plaisancier. Je vous le présente, à l’approche des vacances d’été, cela peut vous intéresser, même s’il n’est, à priori, pas encore commercialisé. Découverte.

Un bouchon qui ne laisse aucune prise ni aucune chance aux voleurs

Le principe est aussi simple que malin : le bouchon MYLE Security s’insère dans le réservoir, sans laisser de prise extérieure, ce qui le rend inopérant face aux méthodes de vol classiques. Contrairement aux bouchons à clé que l’on peut ouvrir avec une sangle en quelques secondes, celui-ci se verrouille avec un mécanisme à empreinte unique, façon écrou antivol de jante. Résultat ? Pas de bord, pas de levier, pas d’effraction rapide. Et, la bonne nouvelle, c’est que ce système s’adapte sans modification à la quasi-totalité des réservoirs existants : poids lourds, voitures, engins agricoles, bateaux, voire machines de chantier.

Une réponse concrète à un problème bien réel

Le vol de carburant n’est pas une fiction. Chaque année, des milliers de litres de gazole disparaissent dans la nature, au détriment de professionnels souvent impuissants. Une nuit sur un chantier isolé ou sur un parking mal éclairé peut suffire à vider un réservoir. Et, au prix du carburant, ce n’est plus un simple désagrément… c’est carrément du sabotage. Avec MYLE Security, Tarik Barissoule propose donc une solution simple, robuste et économique, à même de décourager les siphonneurs les plus expérimentés. Ce n’est pas une alarme, ce n’est pas une application connectée. C’est mieux : un dispositif mécanique sans faille qui ne risque pas la déconnexion ou la perte de réseau.

Ce que le bouchon MYLE Security change face à un bouchon classique

Critère Bouchon standard Bouchon MYLE Security Facilité d’ouverture Très facile avec clé à sangle Empreinte unique, clé dédiée uniquement Apparence extérieure Visible et saisissable Aucune prise, inséré dans le réservoir Temps pour forcer Quelques secondes Très complexe, quasi impossible Compatibilité Réservoir d’origine Adaptable sans modification Protection carburant Faible Très élevée Maintenance/robustesse Moyenne Conception en aluminium, verrou acier

Une commercialisation attendue… et déjà très convoitée

Si le bouchon MYLE Security n’est pas encore distribué en grande surface, sa commercialisation est imminente. L’équipe de Tarik Barissoule reçoit déjà des demandes de la part de professionnels du transport, d’agriculteurs et même de collectivités. Il faut dire que l’enjeu est économique, mais aussi écologique : moins de carburant volé, c’est aussi moins de carburant gaspillé ou déversé dans la nature. Et, à l’heure où le litre de diesel grime de nouveau en flèche, un bouchon à une centaine d’euros devient vite un investissement plus que rentable.

Sans parler de la tranquillité d'esprit qu'il procure à chaque stationnement prolongé. Pour plus d'infos ou pour contacter MYLE Security : mylesecurity.com. Et vous, seriez-vous prêt à sécuriser votre réservoir avec un bouchon intelligent plutôt que de croiser les doigts chaque nuit ?