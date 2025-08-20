L’invention Stop Eau Gaspi recycle et réinjecte l’eau des piscines lors du nettoyage

Et si chaque piscine française cessait de rejeter de l’eau polluée dans la nature ? Stop Eau Gaspi propose une alternative écologique et économique inédite.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
0 3 minutes de lecture
Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Je dois avouer que profiter de la plug pool, autrement dit mini-piscine de mes parents, est bien agréable par ces canicules à répétitions. En effet, se baigner dans une piscine cristalline, c’est agréable. Néanmoins, je ne peux pas m’empêcher de penser à l’environnement quand je constate la quantité de produits chimiques utilisée pour que cette eau soit si pure ! Eh oui, le nettoyage classique d’un bassin entraîne des rejets d’eau usée, chargée de produits chimiques, directement dans la nature. C’est contre ce gaspillage que Patrice Fortin, inventeur gersois, a créé son dispositif « Stop Eau Gaspi ». Présenté le 5 août dernier à l’Élysée, ce système breveté par l’INPI (n° FR3087217A1) promet 100 % d’économies d’eau et de produits. Son coût est estimé à environ 300 €, un investissement dérisoire comparé aux économies réalisées à long terme. Pour mieux comprendre les enjeux, rappelons que, la France compte plus de 3 millions de piscines privées. Si chacune d’elles économisait son eau de lavage, l’impact serait colossal. Décryptage.

Une idée née d’un coup de vent venu du Sahara chargé de sable !

Tout commence en 2018, lorsqu’une tempête recouvre la piscine de Patrice Fortin de sable orangé venu du Sahara. Son filtre à sable classique consomme beaucoup d’eau et d’électricité pour se nettoyer. L’ingénieux Gersois imagine alors un système complémentaire : un réservoir supplémentaire, qui permet de récupérer l’eau utilisée lors du lavage du filtre, de la décantation, puis de la réinjecter dans la piscine. Résultat : zéro rejet polluant et une eau réutilisée à 100 %. Il faut savoir que le contre-lavage du filtre à sable (également appelé backwash) inverse le sens de circulation de l’eau dans la cuve pour nettoyer les résidus. Ce processus permet de décolmater le sable en soulevant les débris piégés. Lors de la vidange, étape indispensable avant la remise en route du système de filtration, on rejette 1 à plusieurs m3 d’eau dans les égouts. Cette invention évite justement ce gaspillage, nous vous en parlions déjà dans cet article consacré au Concours Lépine, où « Stop Eau Gaspi » avait fait sensation auprès du jury.

Le nettoyage du filtre nécessite une vidange d'1 à plusieurs m3 d'eau.
Le nettoyage du filtre nécessite une vidange d’1 à plusieurs m3 d’eau. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Du Gers jusqu’à l’Élysée

Ancien cadre dans une entreprise d’air comprimé, Patrice Fortin s’est reconverti en inventeur autodidacte. Sa ténacité l’a mené à présenter son dispositif à l’Élysée, une reconnaissance rare pour une innovation encore en phase de pré-industrialisation. Comme il l’a confié : « Tout est positif, car l’eau est économisée à 100 % ». L’invention repose sur un système de filtration-décantation simple, mais ingénieux, avec clapets anti-retour et pompe intégrée, permettant un fonctionnement intuitif. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici.

Infographie : Stop Eau Gaspi, l’invention de Patrice Fortin qui recycle 100 % de l’eau des piscines pour un entretien écologique et économique.
Infographie : Stop Eau Gaspi, l’invention de Patrice Fortin qui recycle 100 % de l’eau des piscines pour un entretien écologique et économique. Crédit infographie : neozone.org

Les atouts de Stop Eau Gaspi

  • Économie d’eau : 100 % de l’eau est récupérée et réinjectée.
  • Écologie : plus aucun rejet pollué dans la nature.
  • Économie d’énergie : la pompe n’est plus sur-sollicitée.
  • Simplicité : installation réalisable sans connaissances particulières.
  • Prix abordable : environ 300 €, avec retour sur investissement rapide.

Une innovation promise à un bel avenir

Au-delà de la reconnaissance symbolique de l’Élysée, « Stop Eau Gaspi » pourrait bien changer notre manière d’entretenir des piscines. Patrice Fortin cherche actuellement des partenaires financiers : il estime de 150 000 à 200 000 € l’investissement nécessaire pour lancer la production en série. Si l’on considère les sécheresses de plus en plus fréquentes et les restrictions d’eau déjà en vigueur dans de nombreuses communes, son invention tombe à pic. Imaginez un été où chaque propriétaire de piscine pourrait se baigner sans culpabilité écologique. Et, si demain, ce dispositif devenait aussi incontournable que le filtre à sable lui-même ? Et vous, seriez-vous prêts à équiper votre piscine du « Stop Eau Gaspi » de Patrice Fortin pour économiser eau et énergie dès l’été prochain ? Alors, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
Patents.google.comLinkedin.comLadepeche.fr
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 20 août 2025
0 3 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page