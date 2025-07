LIVALL PikaBoost 2, un nouveau kit de rétrofit pour convertir votre bicyclette en vélo électrique

Vous avez peut-être déjà entendu parler de LIVALL, une marque pionnière dans le domaine des casques de sport intelligents et sûrs, et vous avez peut-être même entendu dire que Sa Majesté Felipe VI, roi d’Espagne, utilise leurs casques de ski (ce qui est vrai !). Au cours des 11 dernières années, LIVALL est devenue une marque mature et fiable, avec des produits qui incarnent un héritage de confiance, de qualité et d’innovation.

L’année dernière, nous avons présenté la dernière innovation de LIVALL, le kit de conversion pour vélo électrique PikaBoost 2, sur NeozOne, qui a suscité beaucoup d’intérêt chez nos lecteurs. Nous sommes convaincus que cette invention est géniale ! Après des mois de perfectionnement basés sur les commentaires des utilisateurs, le LIVALL PikaBoost 2 a été entièrement mis à jour et est désormais disponible à la vente dans le monde entier sur le site officiel de LIVALL. Commandez dès maintenant et profitez d’une livraison rapide et gratuite.

Quelles sont les nouveautés ?

Contrairement à l’assistance pulsée précédente, la dernière mise à jour du micrologiciel de LIVALL offre une expérience de vélo électrique continue, plus fluide et plus naturelle, qui s’adapte à votre style de conduite et réduit considérablement la tension sur les genoux. En mode croisière, vous pouvez augmenter ou réduire la vitesse sans effort à l’aide des boutons haut/bas de la télécommande. En mode assistance, vous pouvez choisir entre deux niveaux de puissance (puissance et standard) pour personnaliser votre expérience de conduite comme jamais auparavant.

Une installation express même pour les plus novices

Vous avez peur de vous retrouver avec une dizaine de pièces à visser, des câbles à faire passer et un mode d’emploi technique indéchiffrable ? Rassurez-vous : le PikaBoost 2 s’installe en moins de deux minutes. Il suffit de fixer l’unité principale sur la tige de selle (à condition qu’elle soit ronde et non en carbone), de le positionner sur la roue arrière, et le tour est joué. Pas besoin de démonter les pneus, ni de débrancher les câbles, ni de diplôme d’ingénieur en cycles : c’est du plug & ride. Il suffit ensuite de connecter l’appli mobile pour ajuster les réglages ou choisir son mode préféré. La télécommande vous permet également de changer de mode du bout des doigts. Et, si vous avez deux vélos ? Pas de souci : un simple clip et une pince de fixation supplémentaire vous permettent de passer d’un vélo à l’autre.

Une assistance sur-mesure, du mode sportif au mode fainéant

Le petit boîtier cache un moteur de 250 W (500 W en pic), piloté par un algorithme intelligent baptisé AAR 2.0. Résultat : plus vous pédalez vite, plus il vous aide. En montée, il déploie automatiquement plus de puissance dans les pédales sans vous demander votre avis. Pour les balades du dimanche ou les trajets boulots, vous avez le choix entre plusieurs modes :

Assist Mode : pour une aide proportionnelle à l’effort.

Cruise Mode : le vélo garde la vitesse atteinte sans pédaler.

Workout Mode : ajoute une résistance pour muscler les mollets (et recharger un peu la batterie).

Standby : le kit reste en place, mais ne vous aide pas, au cas où vous auriez décidé d’être courageux.

Veille : Le moteur ne tourne pas et vous roulez comme un vélo normal.

Mode assistance : Fournit une assistance douce et précise en fonction de la vitesse. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, l’assistance devient plus puissante.

Mode croisière : Une fois que vous avez atteint une certaine vitesse, l’appareil maintient cette vitesse sans pédaler. Vous pouvez régler la vitesse à l’aide de votre cadence ou de la télécommande.

Mode exercice : Ajoute de la résistance comme un vélo d’entraînement en salle, génère typiquement 1-3 % de batterie par km (en fonction du terrain, du type de vélo, des habitudes de conduite).

Ce qu’il faut retenir du LIVALL PikaBoost 2

Capacité de la batterie : 220 Wh (70 km)

Recharge rapide en 3 à 4 heures

Facile à transporter : 3 kg

Étanchéité IP66 : pluie ou poussière, aucun souci

Compatibilité : roues de 14 à 29 pouces, pneus de 25 à 65 mm

Installation sans outil, démontage rapide

Appli mobile et télécommande pour tout contrôler

Feu LED + alerte SOS en cas de chute

E-brake intelligent : coupe le moteur au freinage

Recharge inversée possible avec le mode entraînement.

Des limites, mais un excellent rapport qualité-prix

Comme tout système à galet, le PikaBoost 2 peut perdre un peu d’adhérence sous forte pluie ou sur pneus très crantés. Il n’est pas compatible avec les vélos suspendus à l’arrière ni les tiges de selle exotiques. Mais, pour un usage urbain ou loisir, c’est un véritable couteau suisse de la mobilité douce. Surtout quand on le compare au prix d’un vélo électrique, qui dépasse souvent les 1 500 €. Plus d’informations : livall.com. Alors, ce kit malin à 419 € vaut-il la peine d’électrifier votre vieux vélo ou celui des enfants ?

Du 8 au 11 juillet, le PikaBoost 2 est disponible à partir de 341,5 € seulement. De plus, des offres groupées permettent d’obtenir jusqu’à 30 % de réduction, avec des coupons de réduction affichés directement sur le site officiel. Seriez-vous prêt à transformer votre bon vieux vélo en VAE avec le PikaBoost 2 un prix très raisonnable ? Je vous partage deux tests réalisés sur YouTube. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .