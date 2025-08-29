Loi Duplomb : le Nutella peut-il réellement disparaitre de nos rayons en France ?

Concurrence déloyale au made in France, changement climatique et pression réglementaire, la France agricole est décidément acculée de toute part. D’année en année, les agriculteurs sont obligés de délaisser les champs pour protester dans leurs tracteurs. Honnêtement, on comprend mieux pourquoi ils sont de moins en moins nombreux à se lancer. Cette fois, c’est devant un hypermarché alsacien que la protestation a lieu. En cause, la censure sur l’acétamipride, un pesticide néonicotinoïde par la loi Duplomb. Un produit qui restera autorisé jusqu’en 2033 dans les autres pays de l’Union européenne.

Nutella bientôt symbole de lutte ?

C’est dans une colère noire que les agriculteurs de la FNSEA pointent du doigt la célèbre pâte à tartiner à base de noisettes, Nutella. En effet, ils affirment que ce produit et bien d’autres produits transformés importés ont été probablement exposés au fameux acétamipride. Le pesticide serait indispensable pour protéger de nombreuses cultures comme la betterave, mais aussi la noisette. C’est donc de bonne guerre que nos agriculteurs réclament de la cohérence. Si c’est interdit en France, ça devrait l’être pour les produits d’importation fussent-ils transformés, logique.

Enfreindre la loi du libre-échange ou satisfaire les agriculteurs ?

Si le Conseil constitutionnel a été ferme sur la non-introduction de l’acétamipride dans les usages agricoles en France, il devrait l’être également sur les importations. En pratique, c’est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Parce que la France devra alors s’attaquer à un pesticide autorisé au niveau européen. Un recours pour étendre cette restriction nationale aux produits venant de l’extérieur est presque impossible. Pourquoi ? Ce serait clairement enfreindre la loi du libre-échange pour des produits aux normes européennes. Satisfaire les agriculteurs qui veulent une restriction totale semble perdue d’avance.

Le combat anti-pesticide, une mesure injuste ?

C’est en 2008 que le plan Ecophyto a été adopté pour réduire de moitié l’usage des pesticides. Le nouveau plan qui s’étend jusqu’en 2030 conserve le même objectif pour l’utilisation des phytosanitaires en agriculture. Si ces mesures ont pour effet de limiter les risques de ces produits sur la santé des hommes, des bêtes et de l’environnement, la mise en œuvre est bien plus complexe. Et de plus en plus, le monde agricole semble être sans cesse la cible de restrictions qui fragilisent son économie et l’expose à une concurrence internationale déloyale.

Les consommateurs, appeler à protester ?

Malgré leurs pétitions contre la Loi Duplomb, les agriculteurs n'ont pas pu empêcher le maintien de l'acétamipride. En protestant dans les commerces, n'est-ce pas un moyen d'impliquer les consommateurs lambda ? Car même si chaque agriculteur français est conscient des risques d'un usage non modéré des pesticides, il n'en demeure pas moins que c'est un frein à leur rentabilité. Que faut-il faire ? Certains syndicalistes affirment qu'une utilisation modérée est sans risque sur la santé. Une réautorisation est donc une solution qui conviendrait à tous. Rassurez-vous, pas de problème particulier avec votre pâte à tartiner préférée, c'était juste un moyen de se faire entendre. Alors, seriez-vous capable d'arrêter de consommer du Nutella en soutien à nos agriculteurs ?