LONGi leve le voile sur un panneau solaire de 700 W en silicium, d’une efficacité record

Le salon SNEC 2025 qui s’est tenu à Shanghai, en Chine, du 11 au 13 juin dernier a été l’occasion pour les entreprises évoluant dans le secteur de l’énergie solaire de présenter leurs dernières technologies. Parmi elles, le fabricant chinois LONGi a annoncé un nouveau module solaire en silicium utilisant des cellules à contact arrière. Concrètement, le produit est doté d’une cellule solaire en silicium cristallin HIBC (Hybrid Interdigitated Back Contact) propriétaire dévoilé en avril dernier. Utilisant une plaquette de silicium de taille normale baptisée Tiaray, celle-ci a atteint un rendement record de 27,81 % lors des tests de performance initiales. Concernant le premier panneau solaire à bénéficier de cette technologie, il accuse une efficacité de 25,9 %.

Outre cette information, on sait que le nouveau panneau solaire mesure 2 382 mm x 1 134 mm. Étant donné que sa puissance de sortie est de 700 watts, sa densité de puissance est donc de 259 watts/m². Le coefficient de température, lui, est de -0,24 %/C. Comme le rapporte notre source, le patron de LONGi, Zhong Baoshen, a déclaré que la plaquette utilisée comportait une structure de soudage à une ligne avec des performances de fissuration améliorées. Il est aussi question d’une barrière d’humidité haute performance intégrant une matrice polymère à réticulation dense.

Par ailleurs, le procédé de fabrication de la cellule à contact arrière de type silicium implique la mise en œuvre d’une technique de passivation à basse et haute température qui cible la face avant. Selon LONGi, cette conception promet de redessiner à la fois l’architecture et la façon dont les panneaux solaires de type HIBC sont produits. L’entreprise affirme avoir réalisé « des percées simultanées dans la gestion optique et l’efficacité de la couche de transport ». « Il s’agit actuellement du produit photovoltaïque industriel le plus performant au monde », a souligné Zhong Baoshen dans un communiqué de presse.

Avec son efficacité élevée, ce produit surpasse la majorité des panneaux de même puissance disponibles sur le marché. Il marque d’ailleurs une évolution importante dans le domaine des panneaux solaires silicium. Grâce à son rendement supérieur à 25 %, rendu possible par l’utilisation de cellules HIBC de nouvelle génération, il surpasse les modules PERC dont le rendement maximal tournait autour de 22 %, contre environ 23 % pour les TOPCon.

At SNEC, Prof. Shen Wenzhong, renowned solar expert & Director of the Shanghai Jiao Tong University Solar Energy Institute, made a powerful prediction: BC technology is set for explosive growth of 10x+ in the next 3-5 years!#HIBC #SolarTechnology #Photovoltaics #RenewableEnergy pic.twitter.com/GnMkgXkrnd

— LONGi Solar (@longi_solar) June 13, 2025