Lopifit, un étonnant « vélo » électrique sans pédales où vous devez marcher pour avancer

Si comme moi, vous aimez marcher, mais sans y passer la journée ou rentrer trempés de sueur. Ou si vous adorez le vélo, mais que la selle est la pire ennemie de vos fessiers, j’ai peut-être une drôle d’invention à vous proposer ? Son nom : le Lopifit, un hybride génial entre vélo, tapis de marche et trottinette électrique, pourrait bien vous séduire. Imaginé par le Néerlandais Bruin Bergmeester, ce drôle d’engin permet d’atteindre jusqu’à 25 km/h simplement en marchant, grâce à un système d’assistance électrique. Son prix ? Autour de 3 000 €, un investissement qui vise un public un peu à part, mais bien ciblé. En France, c’est l’entrepreneur Hervé Houdre, basé aux Ulis (Essonne), qui a eu le coup de foudre pour cette invention. Nous vous en parlions déjà dans cet article en 2016, mais il pourrait devenir un nouvel accessoire à votre escarcelle de sportif en herbe pour la rentrée. Allez, je vous embarque à la découverte de ce drôle d’engin, imposant, mais étonnant ! C’est parti.

Une idée née aux Pays-Bas, importée avec passion en France

C’est sur Facebook qu’Hervé Houdre découvre le Lopifit. Une vidéo, quelques commentaires enthousiastes, et voilà qu’il saute dans un train direction les Pays-Bas. Résultat : un accord de distribution signé et plusieurs exemplaires dans le coffre pour démarrer l’aventure française. Gérant d’une salle de réception, il voit vite l’intérêt du concept pour des zones touristiques ou des utilisateurs souffrant du dos, des genoux, ou tout simplement réfractaires à la selle de vélo. Son objectif : proposer une expérience ludique et accessible, sans efforts violents, mais sans inactivité non plus. Et il faut avouer que marcher tout en avançant vite, c’est quand même un sacré luxe, non ?

Une expérience de marche… motorisée !

Le fonctionnement du Lopifit est assez simple : on pose un pied sur le tapis, on se donne un petit élan comme en trottinette, puis on commence à marcher à vitesse normale (environ 5 km/h). Le tapis détecte la marche et enclenche automatiquement l’assistance électrique, vous propulsant à 25 km/h sans transpirer. Ajoutons le moteur (250 W), alimenté par une batterie de 960 Wh, qui propose une autonomie de 50 à 70 km selon les conditions. Et, enfin, les freins à disque Shimano, la transmission à 5 vitesses et le guidon classique assurent la sécurité et la maniabilité. Petit bémol : l’engin pèse approximativement 55 kg et mesure plus de 2,20 m de long, autant dire qu’il ne rentre pas dans tous les garages à vélo !

Comparatif rapide des avantages et limites du Lopifit

Points forts Limites à connaître Permet de marcher sans se fatiguer Prix élevé : de 3 000 à 3 600 € Idéal pour le dos, sans selle Poids important (55 kg), peu pratique à ranger Expérience ludique et originale Prise en main un peu déstabilisante au début Convivial, attire la curiosité Gabarit imposant pour les pistes étroites Autonomie jusqu’à 70 km Pas encore autorisé partout en ville

Un produit qui vise un public bien ciblé

Soyons honnêtes : le Lopifit ne remplacera pas votre trottinette pliable du quotidien. Il s'adresse plutôt à des campings, des loueurs de loisirs, ou à des personnes ayant des besoins spécifiques (rééducation, douleurs articulaires, etc.). C'est un compromis entre sport doux et mobilité active qui offre surtout une sensation de liberté unique. Et puis, entre nous, qui n'a jamais rêvé de marcher en se laissant porter par une assistance silencieuse, sans finir avec un short trempé ? D'ailleurs, le site officiel du fabricant parle d'« expérience de marche merveilleuse »… rien que ça ! Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel : Lopifit France.