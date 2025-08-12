Lume, une étonnante lampe de chevet qui trie et plie le linge à votre place

Un robot-plieur de linge, baptisé Lume, a fait récemment le buzz sur les réseaux sociaux. Sa particularité ? Il ressemble à deux élégantes lampes de chevet qui, une fois activées, plient le linge grâce à des bras robotisés. Cette lampe de chevet un peu particulière a été développée par un chercheur en robotique de Stanford, dénommé Aaron Tan, qui s’est inspiré de « La Belle et la Bête » où les meubles prennent vie. Selon lui, plier le linge figure parmi les tâches les plus pénibles dans un foyer, alors il faut une solution alternative pour la rendre plus simple. Le lavage et le séchage sont automatisés, alors pourquoi pas le pliage du linge ? Découvrons cela de plus près !

Environ 4 millions de vues en seulement deux jours

La vidéo de 31 secondes publiée par le chercheur en robotique sur X est un court teaser représentant Lume qui se plie silencieusement, déploie ses deux bras robotisés et plie le linge déposé sur le lit. Dès sa sortie, elle a rapidement fait le buzz et a cumulé plus de 3 millions de vues en seulement 48 heures. Beaucoup ont été impressionnés et se sont demandés si c’est un vrai robot. Selon Aaron Tan, cette vidéo est juste un rendu, un modèle 3D qu’ils ont créé pour illustrer la façon dont ils pensent que les robots peuvent s’intégrer à la maison. Il explique cependant qu’il existe actuellement un prototype physique dans un garage à San Francisco.

Introducing Lume, the robotic lamp. The first robot designed to fit naturally into your home and help with chores, starting with laundry folding. If you’re looking for help and want to avoid the privacy and safety concerns of humanoids in your home, pre-order now. pic.twitter.com/2JmU0qXUIV — Aaron Tan (@aaronistan) July 28, 2025

Un prototype physique en phase de développement

L’expert en exploration robotique décentralisée et en langage de vision robotique souligne qu’il possède un prototype encore en phase de développement. Il semblerait que celui-ci n’est pas aussi fin qu’il devrait l’être et qu’il y a encore des améliorations à effectuer. Aaron Tan prévoit de le développer davantage pour obtenir le design élégant représenté dans la vidéo, afin qu’il s’intègre harmonieusement dans la chambre à coucher. D’après lui, cela ressemble à du mobilier robotisé pour l’instant, mais qu’il travaille pour l’améliorer davantage, surtout en termes de design. « Les lampes sont un excellent moyen de dissimuler la robotique à la vue de tous et d’intégrer des robots à la maison sans donner à votre maison un aspect d’usine », ajoute-t-il. Quant à l’utilisation de la lampe robotisée, le chercheur aurait privilégié la simplicité, car il suffit de déposer le linge sur le lit et laisser celle-ci s’occuper du pliage, sans l’assister.

Robotique « ambiante », mais pas humanoïde

Aaron Tan parle de « robotique ambiante », car il veut que Lume ait une fonction unique et qu’il reste discret jusqu’à ce qu’il soit utile, à l’instar d’un lave-vaisselle. « J’utilise ce terme pour désigner les robots qui travaillent en arrière-plan, sans qu’on les voit, alors que les tâches sont effectuées », déclare-t-il. Ce robot ne se déplace pas librement, n’est pas doté d’une superintelligence et il est entièrement sous le contrôle de l’utilisateur, contrairement à la plupart des robots humanoïdes. Des caméras seraient placées sur ses bras, dissimulées par les caches de la lampe.

Ce qui en fait une lampe de chevet standard lorsqu’elle n’est pas activée. « Nous le concevons pour ceux qui ne souhaitent pas partager leur espace avec un colocataire robotique humanoïde […] Nous essayons simplement de créer un outil plutôt qu’un remplaçant humain », précise le chercheur. Il indique également que Lume sera disponible l’année prochaine et coûtera moins de 1800 €. Il est toutefois possible de faire une précommande sur leur site, avec un acompte remboursable d’environ 43 €. Comment trouvez-vous ce discret robot plieur de linge ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .