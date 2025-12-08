Lumia dévoile une boucle d’oreille connectée qui mesure le flux sanguin artériel

L’entreprise américaine Lumia Health a présenté un bijou technologique qui pourrait révolutionner le suivi de la santé personnelle. La Lumia 2 est une boucle d’oreille connectée capable de mesurer le flux sanguin artériel vers la tête.

Photo de Marc Odilon Marc Odilon Follow on LinkedIn 8 décembre 2025
Une femme portant le dispositif Lumia 2.
Un bijou qui analyse votre flux sanguin pour déceler un éventuel problème de santé. Crédit photo : Lumia Health

Lumia est une marque basée à Boston, aux États-Unis. Pour renflouer son catalogue, elle vient de lever le voile sur la Lumia 2. À première vue, celle-ci ressemble à une boucle d’oreille classique. Cependant, elle est bien plus qu’un simple bijou ornant le pavillon de l’oreille. En effet, comme je l’ai mentionné ci-haut, il s’agit d’une boucle d’oreille connectée qui est en mesure de suivre le flux sanguin artériel. Malgré sa taille minuscule, elle est cinq fois plus petite qu’un AirPod, la Lumia 2 embarque ainsi une plateforme électronique sophistiquée. La société avance qu’il s’agit du plus petit appareil portable au monde.

Un capteur infrarouge

Comme le rapporte notre source, la nouvelle boucle d’oreille connectée est le fruit de six années de développement en collaboration avec des chercheurs de Harvard, Johns Hopkins et Duke University. Si sa conception a mis autant de temps, c’est parce que Lumia Health a voulu cibler des performances sans précédent. Résultat, le produit surpasserait les montres et les bagues intelligentes en termes de précision. Grâce à sa position stratégique sur l’oreille, il surveille une artère proche du cerveau, offrant des données physiologiques jusqu’ici inaccessibles aux autres wearables. Pour mesurer le flux sanguin, la Lumia 2 utilise un capteur infrarouge intégré à l’arrière. Contrairement aux capteurs classiques à lumière verte qui mesurent les capillaires au poignet ou au doigt, cette approche permet de détecter les variations de circulation sanguine de manière ultra précise.

La boucle d'oreille Lumia 2.
Un dispositif minuscule qui ne pèse qu’un gramme. Crédit photo : Lumia Health

Surveiller la circulation sanguine cérébrale

Cette possibilité de mesurer le flux sanguin artériel vers le cerveau est essentielle pour comprendre les épisodes de vertige ou de fatigue liés à une mauvaise circulation sanguine cérébrale. En conséquence, les données collectées peuvent être utiles pour évaluer l’impact de facteurs tels que l’alimentation, l’hydratation, la température corporelle, le sommeil ou encore les exercices physiques. Il faut savoir que ce bijou technologique ne pèse qu’un gramme. Pour garantir une tenue sécurisée, Lumia Health a prévu un système de verrouillage à l’arrière de la boucle d’oreille.

Prix et disponibilité

Outre ses fonctionnalités, on sait que la Lumia 2 est conçue pour un usage 24 h/24. Elle offre une autonomie de 5 à 8 jours grâce à une batterie modulaire interchangeable. De plus, la recharge peut se faire sans retirer l’appareil, renforçant ainsi son aspect pratique et discret. Les données liées à la santé sont accessibles moyennant un abonnement mensuel de 9,99 dollars (~8,6 €) qui inclut également les mises à jour matérielles.

Une boucle d'oreille connectée.
Une boucle d’oreille connectée qui sert de dispositif médical. Crédit photo : Lumia Health

L'appareil est disponible en précommande sur le site web officiel de Lumia Health au prix de 249 dollars (~216 €), incluant une boucle connectée et une boucle assortie sans capteur. Plus d'infos : lumiahealth.com.

Source
lumia2.lumiahealth.com
