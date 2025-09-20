Lumon dévoile un garde-corps de balcon équipé d’un panneau solaire transparent

Dans le secteur du bâtiment, le solaire photovoltaïque connait depuis quelques années une nette progression. En France, par exemple, on a enregistré 1 010 481 installations photovoltaïques (avec une puissance totale de 22 172 MW) en 2024, soit une augmentation de 13 % en nombre d’installations et de 10 % en puissance par rapport à l’année 2023. Ces chiffres publiés sur ECOinfos Energies Renouvelables nous démontrent que les panneaux solaires sont de plus en plus sollicités et pas seulement dans l’Hexagone. En Finlande, l’entreprise Lumon entend promouvoir les solutions photovoltaïques intégrées au bâtiment dans le milieu urbain, en proposant un système innovant : des balustrades de balcon en verre avec photovoltaïque intégré. Présentation !

Des modules photovoltaïques intégrés aux balcons

Comme susmentionné, le système eRailing a pour particularité d’intégrer discrètement la technologie solaire photovoltaïque à la balustrade. Selon Lumon, il combine les avantages de la production d’énergie solaire avec le design élégant d’une balustrade en verre. Par ailleurs, il n’occupe aucun espace supplémentaire et n’altère pas l’esthétique du bâtiment. Contrairement aux systèmes photovoltaïques classiques installés sur les balcons, il n’a aucun impact négatif sur l’espace disponible.

Hormis cela, les modules photovoltaïques sont intégrés entre deux panneaux de verre, les rendant quasiment invisibles, tout en étant à l’abri du vent et des intempéries. Les câbles et raccordements, quant à eux, sont dissimulés sous un cache placé dans la partie supérieure du garde-corps. L’énergie produite est directement acheminée vers le réseau électrique de l’appartement ou du bâtiment, indique l’entreprise finlandaise.

Une solution pour un habitat urbain plus durable et économe en énergie

Lumon souligne qu’un premier projet utilisant l’eRailing a déjà été réalisé en Finlande. Une société de gestion de logements d’Aleksanterinkatu 35 l’aurait utilisé lors de la rénovation de ses balcons et aurait vanté ses mérites en termes d’efficacité énergétique et d’esthétique. Pour le spécialiste de la vitrification de balcons, ce système d’énergie solaire moderne, durable et discret pourrait être une solution intéressante pour un habitat urbain plus durable et plus économe en énergie. Il indique que les sociétés de gestion immobilière pourront optimiser l’efficacité énergétique de leur parc immobilier, sans coûts supplémentaires importants avec cette technologie, surtout si une rénovation de façade est déjà prévue. Le fait qu’il ne nécessite pas de structures supplémentaires est un atout majeur.

Jusqu’à 622 kWh d’électricité par an

D’après Lumon, ce système devrait produire environ 622 kWh d’électricité solaire par an, avec une puissance comprise entre 800 et 900 W, soit environ 35 % de la consommation annuelle moyenne d’un appartement dans un immeuble collectif. L’entreprise finlandaise précise que c’est le chiffre estimé pour une balustrade eRailing de six mètres de long, orientée sud et installée dans un climat nord-européen. Elle ajoute que ce système offre un rendement énergétique élevé et convient aussi bien aux bâtiments neufs qu’aux biens anciens.

« Les éléments de balustrade sont modulaires et s’adaptent facilement à la forme et à la taille des balcons. Les couleurs disponibles (noir RAL 9005 et gris RAL 7040) offrent aux concepteurs et aux architectes une grande liberté de création pour l’intégration dans différents types de bâtiments », explique la société. Plus d’informations sur lumon.com. Cette solution de production solaire arrivera-t-elle sur votre balcon ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .