Lylo, un étonnant lave-linge portable qui récupère et filtre l’eau usée de la douche

5 éléments à retenir sur Lylo Lylo récupère et filtre directement l’eau de votre douche pour laver le linge.

Lylo fonctionne sans arrivée d’eau.

Le filtrage intégré de Lylo permet une utilisation conforme au cadre sanitaire français.

Lylo vise un marché grandissant : étudiants, petits logements et foyers en quête d’économies d’eau.

Une invention britannique qui a du sens.

Selon une fiche « économies d’eau » du portail national Eaufrance, une douche rapide consomme 35 à 60 litres d’eau, un chiffre qui donne immédiatement une idée du potentiel de réutilisation. À l’heure où l’on traque chaque litre gaspillé, le concept Lylo devient soudain très intéressant. Cette innovation britannique, disponible sur le site officiel lyloproducts.co.uk, promet de transformer l’eau usée d’une douche en eau de lavage pour une mini machine à linge portable. Pas besoin d’arrivée d’eau, juste d’une prise électrique. Un petit bijou d’ingéniosité que nous avions déjà évoqué dans un autre contexte dans un précédent article. Et, pour comprendre ce qui est possible ou non avec des eaux non potables, le ministère rappelle les règles strictes d’usage domestique. Lylo arrive donc avec une promesse claire : réutiliser l’eau de la douche, mais de manière propre, filtrée et sécurisée. J’imagine très bien Lylo, dans mon futur studio : gain de place, économie d’eau, le combo parfait. Présentation.

Quand réutiliser son eau change vraiment le quotidien

Lylo fonctionne grâce à un réservoir posé directement dans la douche. Pendant que l’on se savonne, il se remplit. Ensuite, il suffit de replacer ce réservoir dans la machine et de lancer un cycle d’une quinzaine de minutes. L’eau est filtrée, le linge tourne et hop, mission accomplie. Pour les étudiants, les petits logements, l’idée est franchement séduisante. Et, Lylo ne s’inscrit pas seule dans cette logique. En Seine et Marne, j’ai récemment rencontré plusieurs lecteurs passionnés d’économie d’eau, et certains m’ont parlé de systèmes encore plus avancés. L’un d’eux vient même de Melun : l’invention de Sidi Drici, ce plombier qui cartonne avec son récupérateur d’eaux grises permettant d’économiser jusqu’à 55 000 litres par an. Nous vous en parlions justement dans cet article. On voit bien que la récupération des eaux usées n’est plus une lubie d’écolos acharnés, mais un vrai mouvement en marche.

Ce que dit la loi et pourquoi Lylo contourne les difficultés ?

La réutilisation d’eaux usées, notamment pour un usage domestique, est strictement encadrée en France. Le cadre réglementaire est clair et consultable sur Légifrance. Pour résumer : impossible de réutiliser directement les eaux grises pour laver son linge ou nettoyer sa maison sans traitement adapté. C’est là que Lylo tire brillamment son épingle du jeu. Le filtrage intégré permet d’obtenir une eau compatible avec une lessive écologique, sans manipulations complexes et sans installations de plomberie. On reste donc dans une utilisation cohérente avec le cadre réglementaire, tout en s’offrant une solution vraiment ingénieuse.

Les avantages pratiques de Lylo en 5 points

Lave-linge portable compact

Filtrage intégré de l’eau de la douche

Fonctionne sans arrivée d’eau

Cycle rapide d’environ quinze minutes

Solution idéale pour étudiants et petits logements

Le saviez-vous ? Les eaux grises représentent près de 70 % des eaux usées domestiques, un potentiel énorme pour économiser l’eau potable.

Une innovation qui pourrait s’imposer dans beaucoup de foyers

Entre restrictions d’eau, conscience écologique et hausse des factures, Lylo s’inscrit parfaitement dans notre époque. On voit d’ailleurs émerger de plus en plus de projets autour des eaux grises. Elles deviennent un enjeu écologique à l’échelle mondiale, comme nous vous en parlions dans cet autre article. Lylo, elle, a pour ambition de se glisser dans la vie quotidienne avec une simplicité déconcertante.

Et pour en savoir davantage ou suivre les évolutions du prototype, le site officiel reste la meilleure source d'information : lyloproducts.co.uk.