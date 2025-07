Lymow One : le robot tondeuse tout-terrain à chenille est en précommande

Sur NeozOne, on a l’habitude de vous parler de gadgets ingénieux et de solutions qui vous simplifient la vie. Cette fois-ci, direction le jardin, avec un robot tondeur pas comme les autres : le Lymow One, vendu 1 865 € et disponible en précommande. Ce robot impressionne non seulement par sa technologie de navigation sans fil, mais surtout par sa capacité à s’adapter à tous les types de terrains, y compris les plus escarpés. Et, bonne nouvelle : pas besoin de creuser pour installer des câbles ! Tout est géré via application mobile. Pour les curieux, le site Lymow.com détaille ses nombreuses fonctionnalités. Petit tour d’horizon de cette tondeuse pas comme les autres.

Des performances de tonte inégalées pour tous les terrains : zoom sur le robot Lymow One

Avec son look futuriste et ses performances annoncées, le Lymow One pourrait bien être la nouvelle star des pelouses bien entretenues. Proposé à 1 865 €, ce robot tondeur haut de gamme prétend s’attaquer aux terrains les plus ardus, jusqu’à 0,7 hectare par jour. Pour ceux qui en ont assez de pousser leur vieille tondeuse chaque week-end, la promesse est séduisante. Il s’adresse aussi bien aux particuliers exigeants qu’aux professionnels du paysagisme. Aucun fil à enterrer, pas d’installation longue et fastidieuse, et un vrai concentré de technologie à l’intérieur. Tentant ? Voici tous les détails de cette bête de course qu’est la tondeuse Lymow One !

Une performance de coupe qui change tout

Si Lymow One se distingue sur le marché, c’est avant tout par la qualité de sa coupe. Son plateau de coupe flottant de 40,5 cm et sa vitesse de lame à 6 000 tr/min assurent une tonte nette et uniforme. Fini les brins d’herbe hésitant entre la vie et le compost. Il débroussaille même les pelouses les plus épaisses, grâce à une puissance crêtée de 1 200 W. Cette puissance permet une coupe sans effort, même dans les herbes hautes laissées à l’abandon. Et, pour ne rien gâcher, il utilise des lames de paillage professionnelles associées à un ventilateur d’expulsion à grande vitesse. Traduction : pas de déchets, pas de ramassage, et un sol enrichi naturellement. Que demander de plus ?

Un grimpeur hors pair

Vous avez une pente raide dans votre jardin ? Des racines, des bosses ou des zones boueuses ? Aucun souci pour Lymow One. Il grimpe des pentes jusqu’à 45° (100 %) grâce à son système à chenilles, et franchit sans broncher des obstacles de 5 cm. De plus, il ne recule devant aucune irrégularité du sol et s’adapte à la topographie naturelle de votre terrain. C’est simple, là où d’autres tondeuses s’arrêtent net, Lymow trace sa route. C’est un peu le 4×4 de la tonte : solide, agile et inarrêtable. Et, même quand la pluie s’invite, pas de panique : son indice d’étanchéité IPX6 et son capteur de pluie le protègent efficacement.

Une navigation intelligente sans fil

Le Lymow One n’a pas besoin de fils périphériques pour faire le job. Il embarque un système de navigation de compétition : RTK + VSLAM pour la précision, et AI Vision pour éviter les obstacles comme les jouets, les animaux ou même les enfants en pleine sieste sur la pelouse. Ce duo technologique assure une couverture uniforme même sur les terrains complexes ou truffés de zones à contourner. Vous cartographiez votre jardin en quelques minutes, et le robot gère jusqu’à 80 zones différentes. Tout est programmable depuis l’application mobile : horaires, zones interdites, parcours. Et bien sûr, il retourne se charger tout seul quand il en a besoin. Le robot parfait pour les fainéants organisés !

Une conception faite pour durer

Sous le capot, c’est du sérieux. Le châssis est en alliage d’aluminium moulé, et le moteur est un brushless intelligent qui ajuste dynamiquement la puissance pour éviter les surcharges. Ces composants haut-de-gamme réduisent l’usure mécanique et prolongent la durée de vie de l’appareil. Sa batterie LiFePO4 de 15 Ah, très sûre, promet jusqu’à 2 500 cycles de charge et trois heures d’autonomie. En clair, Lymow One est conçu pour durer plusieurs saisons sans broncher. Il opère entre -10 °C et 45 °C, donc même les extrêmes climatiques ne lui font pas peur. Quant au bruit, il reste sous les 68 dB, soit moins qu’une conversation animée entre voisins.

Un robot connecté, sûr et personnalisable

Le Lymow One coche aussi toutes les cases côté sécurité : capteurs de levage, détection de chocs, bouton d’arrêt d’urgence, capteur de pluie, système antivol… Il est aussi compatible Bluetooth, Wi-Fi et 4G, ce qui permet de le contrôler même à distance depuis le bureau ou les vacances. L’application mobile propose un tableau de bord clair et intuitif, même pour les moins technophiles. Enfin, vous pouvez personnaliser la tonte avec des zones interdites, des hauteurs de coupe de 3 à 10 cm, des vitesses ajustables de 0,3 à 1 m/s et des trajectoires intelligentes. Bref, vous gardez la main, sans lever le petit doigt.

Ce qu’il faut retenir avant de choisir

Si vous hésitez encore, voici un condensé des atouts techniques du Lymow One. Ce résumé vous permettra de comparer facilement avec d’autres modèles du marché. On y retrouve tout ce qui fait sa force : puissance, autonomie, précision et adaptabilité à votre terrain.

Surface max par jour : 7 000 m² (0,7 ha)

Hauteur de coupe : 30-100 mm

Largeur de coupe : 405 mm

Vitesse des lames : 6 000 tr/min

Navigation : RTK + VSLAM, AI Vision

Pente maximale : 45° (100 %)

Obstacle franchissable : 50 mm

Batterie : LiFePO4, 15 Ah, 3 h d’autonomie

Recharge : 90 min (10A)

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, 4G

Après ce passage en revue de ses caractéristiques, on comprend pourquoi le Lymow One fait tant parler de lui. Il réunit robustesse, intelligence et efficacité dans un seul appareil. Et, surtout, il vous libère du fardeau de la tonte tout en gardant votre jardin impeccable.

Un modèle qui redéfinit la tonte

En résumé, le Lymow One repose sur trois piliers technologiques qui font toute la différence. Sa puissance de coupe est tout simplement bluffante : il tond vite, bien, et sans laisser la moindre touffe d’herbe rebelle derrière lui. Ensuite, sa capacité à gravir des pentes jusqu’à 45° et à franchir les obstacles les plus courants le rend compatible avec les jardins complexes ou accidentés. Enfin, son système de navigation avancé, sans câble périphérique et intégrant vision artificielle, positionnement RTK et cartographie intelligente, transforme la tonte en un jeu d’enfant… ou plutôt de robot.

Quand on met bout à bout ses capacités de coupe impressionnantes, sa maniabilité sur tous types de terrains et sa navigation intelligente, difficile de trouver un concurrent à la hauteur du Lymow One. Il s’adresse clairement à ceux qui veulent en finir avec les corvées de tonte, sans pour autant sacrifier la beauté de leur pelouse. Avec lui, on passe du statut de jardinier du dimanche à celui de chef d’orchestre silencieux, les pieds en éventail. Et vous, seriez-vous prêt à confier votre pelouse à ce robot tondeur nouvelle génération, vendu 1 865 € sur Lymow.com ?Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .