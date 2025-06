Lysion, un film « déperlant » révolutionnaire pour les visières des casques de moto

Je suis motard depuis plus de 30 ans, et je connais les aléas d’une visière de casque de piètre qualité : buée, rayures, etc. Je vous promets que je ne suis pas du genre à faire poser un film de protection sur ma visière pour le plaisir, mais parce que cela m’est indispensable et que le port du casque est bien entendu obligatoire. Alors quand Mickaël, le fondateur de l’entreprise Lysion, est venu me l’installer chez moi pour une démonstration, j’ai vite compris que son produit n’avait rien d’un simple gadget. J’en ai profité pour l’interviewer pendant l’installation, afin qu’il nous dévoile les coulisses de sa technologie et la Genèse de son invention. Lysion, c’est un film de protection pour visières, conçu pour résister aux rayures, repousser l’eau et bloquer les UV. Une technologie qu’il applique manuellement, avec une précision chirurgicale, mais dont la découpe est automatisée pour s’adapter parfaitement à chaque casque. Cerise sur le gâteau, le film peut être appliqué sur n’importe quelle surface vitrée (hublot de bateau, lunette de ski, etc.). Présentation.

Comment est née l’idée de cette invention ?

Le concept n’est pas nouveau : l’idée a germé dans l’esprit de Mickaël il y a 25 ans, après un trajet moto sous le brouillard vendéen. Essuyer sa visière toutes les 30 secondes ? Il en avait assez. Alors, il a créé un film déperlant et permanent qui améliore la sécurité sans sacrifier la visibilité. Je précise « permanent » car contrairement à un spray hydrophobe, ce dernier est efficace pendant plusieurs années. Aujourd’hui, ce sont les gendarmes de l’Aube, les CRS de Lyon et même des pilotes des 24 Heures du Mans qui roulent avec ce film invisible sur leurs visières.

Un film qui protège tout, même des petits accidents

Quand Mickaël m’a montré les propriétés du film, j’ai eu un moment d’hésitation. Anti-rayures, déperlant permanent, anti-UV, clarté optique, et même auto-cicatrisant à la chaleur ? Cela semblait trop beau pour être vrai. Et pourtant, j’ai vu les vidéos de tests en usage intensif, et surtout… le film en action sur mes propres casques. « Le film protège la visière contre les petits chocs, un peu comme une coque de téléphone. Si le choc n’est pas trop violent, il suffit de retirer le film pour retrouver une visière en bon état », m’explique Mickaël pendant l’installation.

Autre bonne surprise : pas besoin de changer de film tous les quatre matins. Certains utilisateurs professionnels, comme les motards de la gendarmerie, attaquent même leur troisième année d’utilisation, sans que les performances du film ne faiblissent. « Un seul et même film remplit toutes les fonctions : déperlant, anti-rayures, UV, clarté. C’est ce qui fait la différence avec d’autres solutions plus fragiles ou temporaires », confirme l’inventeur.

Un produit pro, mais pensé aussi pour les motards du quotidien

Ce que j’ai particulièrement apprécié dans ce produit, c’est sa flexibilité. Vous pouvez soit envoyer votre propre visière à Mickaël pour qu’il y pose le film, soit commander une visière neuve déjà équipée. Et, bonne nouvelle : les visières les plus courantes sont tenues en stock. « Si le gabarit est disponible, je pose le film en 24 heures. Pour une visière en stock, le client la reçoit en 48 à 72 heures » me précise Mickaël lors de l’interview. Pas besoin d’être pilote officiel ou agent de terrain pour en profiter : le produit est accessible à tous, y compris les motards du quotidien qui roulent sous la pluie ou en hiver, et veulent garder une visibilité nette sans s’embêter avec des sprays ou des lingettes toutes les cinq minutes.

Et côté entretien ? Là encore, c’est simple.

Le mot de la fin pour l’inventeur qui « recommande de laver à l’eau claire, sans produit chimique. Et, pour entretenir le film, on propose une petite solution en spray : deux pulvérisations suffisent après un lavage à l’eau ». Alors, prêt à offrir à votre visière un petit bouclier high-tech, discret, mais ultra-efficace ? Ou vous hésitez encore à laisser un pro s’occuper de votre champ de vision ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : lysion.fr. Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !