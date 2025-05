Magellan dévoile la Karri, une batterie de stockage résidentielle tout-en-un de 25 kWh

Magellan est une société australienne spécialisée depuis 1991 dans le développement de systèmes et d’équipements de pointe pour l’alimentation en courant continu et en courant alternatif. Basée à Perth, en Australie-Occidentale, elle vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit baptisé Karri. Il s’agit d’une solution de stockage résidentielle tout-en-un composée d’une batterie LiFePo4 (lithium fer phosphate) et d’un onduleur hybride. « Nous avons développé un produit haut de gamme, conçu en interne avec une technologie exclusive et bénéficiant de caractéristiques de sécurité de classe mondiale […] Le Karri fournit un stockage d’énergie fiable et de haute qualité pour les foyers à l’échelle nationale », a déclaré le directeur général de Magellan, Massoud Abshar, rapporte notre source.

Jusqu’à 15 kW de puissance

La batterie possède une capacité comprise entre 9,6 kWh et 25 kWh. De son côté, l’onduleur affiche une puissance de 5 kW à 15 kW. Grâce à ces caractéristiques variées, le Karri est capable de répondre efficacement aux réels besoins des ménages. Les cellules LiFePo4 intégrées sont fournies par le fabricant chinois Sungrow. Magellan a prévu une technologie propriétaire qui permettra à l’avenir d’échanger la batterie vide contre une batterie chargée. Pour améliorer l’efficacité et la sécurité du dispositif énergétique, la marque l’a équipé d’une unité de refroidissement. Cette conception garantit une gestion thermique optimale.

Un accent sur la sécurité

Il faut dire que la sécurité figure parmi les priorités de Magellan. Aussi, le Karri bénéficie d’une série de dispositifs de sécurité pour le rendre plus sûr. Celle-ci inclut une fonction d’extinction automatique des incendies. Le système de stockage domestique par batterie tout-en-un intègre aussi une fonction de détection de gaz et de fumée. Des capteurs de chocs mécaniques sont également au rendez-vous. Pour couronner le tout, Magellan a doté le produit d’une fonction de surveillance thermique infrarouge et d’un bouton d’arrêt d’urgence.

Prévenir les pannes de courant

En termes d’apparence, le Karri arbore un boitier en aluminium de qualité marine. Il mesure 1,4 m × 0,7 m × 0,6 m et est conforme à la norme d’étanchéité IP65. Il se décline en plusieurs coloris : blanc, écume de mer et noir. On soulignera aussi la présence d’indicateurs lumineux personnalisables. Cette nouvelle solution de stockage résidentielle par batterie prend en outre en charge les centrales électriques virtuelles (VPP). Conçue pour être couplée au réseau, elle permet d’éviter la coupure de l’alimentation domestique en cas de panne de courant. Concernant sa disponibilité, le produit semble pour l’heure réservé au marché australien.

Les acheteurs pourront bénéficier, à compter du 1ᵉʳ juillet prochain, des remises grâce au programme national australien de subventions pour le déploiement de systèmes de stockage par batterie. « Le système de stockage d’énergie domestique KARRI de Magellan Power est le système d’énergie domestique le plus sûr et le plus avancé du marché. Fabriqué en Australie pour les conditions australiennes afin d’offrir une efficacité et une fiabilité inégalées », peut-on lire sur le site web de la société. Plus d’infos : magellanpower.com.au. Verrons-nous cette batterie résidentielle australienne débarquer sur le marché européen un jour ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .