Maïna, une remorque de vélo en lin tressé à la main 100 % made in Bretagne

Vous l’avez peut-être déjà croisée en Bretagne, et elle vous a interpellé ! Elle, c’est la remorque de vélo Maïna, fabriquée à Saint-Malo et vendue autour de 600 €. Si vous êtes cyclistes, vous savez combien il est important de pouvoir transporter des courses, emmener vos enfants, ou partir en balade avec votre chien, sans vous encombrer d’une remorque plus lourde que votre avenir ! Eh oui, Maïna n’est pas une simple remorque de vélo. Elle est légère comme une plume, résistante comme un dolmen, et surtout… écolo jusqu’à la dernière fibre. Conçue en lin local, cette innovation de la startup Globe for You casse les codes de la mobilité douce avec son look design et son châssis en tubes tressés à la main. Pliée, elle se fait toute discrète ; dépliée, elle embarque vos courses, vos affaires ou votre toutou. Présentation.

Le lin, plus léger que l’alu, plus propre que le carbone

Dans la famille des matières sous-estimées, je demande : le lin ! Cultivé entre la Bretagne et la Normandie, sans irrigation ni pesticide, le lin est un champion écologique. Mais, c’est aussi une matière difficile à travailler pour les industriels. En effet, il est un peu trop capricieux pour les chaînes de production classiques, et est donc boudé par les grandes usines de fabrication. Jusqu’à ce que Titouan Sessa, 26 ans, et son équipe malouine trouvent une manière de l’exploiter. Leur solution ? Des machines maison, capables de tresser le lin en tubes solides et légers, droits ou arqués, comme on façonnerait des spaghetti à l’italienne (mais version armoricaine). Résultat : une remorque à vélo de 5 kg seulement, pliable, résistante, au design soigné et montée à Saint-Malo dans une ancienne friche industrielle.

Ce que Maïna a dans le coffre

Poids plume : 5 kg à vide, un vrai bonheur à tracter

: 5 kg à vide, un vrai bonheur à tracter Pliable : se range dans un placard ou sous un lit

: se range dans un placard ou sous un lit Fabriquée en Bretagne : tubes à Saint-Malo, roues à La Guerche-de-Bretagne

Matériaux français : tissu et structure 100 % made in local

: tissu et structure 100 % made in local Vente directe en ligne : 400 unités écoulées en un an

Prix public : environ 600 €, un investissement durable

Utilisation : transport d’affaires, de courses, de matos, voire d’idées révolutionnaires

Une remorque qui ouvre la voie à de nouvelles mobilités

Ce n’est pas un hasard si Maïna séduit bien au-delà de nos frontières. Des clients particuliers, des magasins étrangers, et même des industriels tapent à la porte de Globe for You. Leurs objectifs ? Réutiliser cette fibre de lin dans d’autres secteurs : vélos, cannes à pêche, mobilier urbain… voire plus si affinités. Avec 1,1 million d’euros levés dont une bonne moitié auprès de Business Angels bretons, la jeune pousse veut maintenant accélérer. Objectif 5 000 remorques vendues par an d’ici à 2027, un chiffre d’affaires à sept chiffres et une extension vers les pays nordiques.

Et, ce n'est qu'un début : car derrière Maïna, c'est toute une façon de penser la production, la mobilité et l'impact écologique qui est en train de germer. Une révolution tranquille… en fibre végétale. Vous souhaitez en savoir plus ou bien passer commande ? Rendez-vous sur le site officiel : globeforyou.com.