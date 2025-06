Maison M Paris réinvente le rouge à lèvres avec un accessoire 3-en-1 vraiment très malin

Le rouge à lèvres n’est pas un nouveau produit, puisque les premières traces de son utilisation remontent à plus de 5 000 ans. À cette époque, les pigments étaient naturels, et la question du déchet qu’il devenait ne se posait pas. Actuellement, et selon cet article du Parisien, chaque année dans le monde, près d’un milliard de rouges à lèvres finissent à la poubelle. Pas très glamour pour la planète. Et, c’est en observant les innombrables tubes dans la salle de bain de sa tante que Marie Rocchisani, originaire de Rouen, a eu une idée lumineuse : regrouper trois teintes de rouges à lèvres dans un seul étui, rechargeable, élégant et personnalisé.

Trois ans de R&D, quatre brevets et une médaille d’or au Concours Lépine 2025 plus tard, naissait Maison M Paris, la marque qui chamboule nos habitudes cosmétiques. Lancé à 79 € et actuellement à 69 € sur le site maison-m-paris.com, ce rouge à lèvres nouvelle génération est fabriqué en Seine-et-Marne, livré en 8 à 10 jours et visible aux Galeries Lafayette Haussmann tous les samedis. Et, pour ne rien gâcher, le produit est végan, longue tenue et sans transfert, le tout formulé avec de l’huile de jojoba, de la cire de riz et un soupçon de kaolin pour un fini mat impeccable. Bref, un tube bien rempli de promesses et d’élégance que je vous présente immédiatement.

L’IA au service de vos lèvres et de votre carnation

L’autre révolution de Maison M Paris, c’est son approche totalement personnalisée. Finis les tests en magasin sous lumière douteuse ou les achats impulsifs sur un coup de cœur qui finalement n’aura été porté qu’une fois. Grâce à un diagnostic en ligne basé sur l’intelligence artificielle, la marque propose aux clientes de se prendre en photo pour déterminer trois teintes idéales. Adaptées à leur carnation, à leurs habitudes et même à leurs envies de la journée. Une couleur douce pour le matin, une teinte vibrante pour la soirée et une touche audacieuse pour les occasions spéciales : le tout dans un seul tube au design élégant. Et, comme chaque étui est rechargeable à vie, il suffit de commander les nouvelles recharges quand l’envie de changement vous frappe. Pratique, non ?

Une innovation made in France qui séduit (et qui se protège).

Si le projet a démarré dans une salle de bain normande, il s’est vite professionnalisé. Avec deux associés (un ingénieur en mécanique et une chimiste cosmétique), Marie Rocchisani a su fédérer une petite équipe autour d’une grande idée. Et, ça marche : un passage remarqué dans l’émission Qui veut être mon associé ?, le mentorat de Jean-Michel Karam (fondateur d’IOMA), une explosion des ventes… et malheureusement, les premiers piratages. Heureusement, les brevets déposés protègent l’innovation, et la fondatrice se dit déjà prête pour les prochains défis. De nouveaux projets sont dans les tuyaux… mais chut, c’est encore secret.

Une chose est sûre : Maison M Paris ne compte pas en rester là. Vous souhaitez passer commande ou en savoir plus sur ce concept ? Rendez-vous sur maison-m-paris.com. Et vous, vous seriez prête à adopter un rouge à lèvres sur-mesure, rechargeable, made in France et validé par l'intelligence artificielle ?