Manoj Patel, une climatisation adiabatique en céramique fonctionnant sans électricité

Face à l’augmentation de la fréquence des canicules, les climatiseurs se présentent comme des solutions incontournables pour améliorer le confort thermique dans les logements. Cependant, il faut savoir que l’utilisation de ces dispositifs entraîne une hausse des rejets de GES et contribue, par conséquent, au réchauffement climatique. Dans un interview réalisé en 2023, Mark Radka, le chef du service Énergie et climat du PNUE, a déclaré que les émissions liées à la réfrigération pourraient tripler d’ici à 2050. Dans le but de réduire les rejets polluants entraînés par l’utilisation de climatiseurs classiques et participer à la lutte contre les problèmes environnementaux, Manoj Patel Design Studio a mis au point trois dispositifs de refroidissement adiabatique innovants. Conçus à partir de céramique et de pierre, ces derniers fonctionnent sans électricité.

Un dispositif de grande taille

Le premier système de refroidissement adiabatique de Manoj Patel Design Studio se démarque par ses dimensions relativement importantes et sa forme cubique. Il est constitué d’un réservoir de 15 litres, ainsi que de différentes rangées de 5 à 6 tubes remplies d’eau et espacées de quelques centimètres pour laisser passer et refroidir l’air. Comme expliqué dans un autre article rédigé par Tsiory, il a une autonomie allant de 10 à 12 jours. Par ailleurs, dans une pièce à 32 °C, la température de l’air provenant du dispositif avoisinerait 23 °C. Selon Manoj Patel, le fondateur de l’entreprise indienne, le coût de fabrication de ce système de refroidissement adiabatique est de seulement 9 €.

Un système de refroidissement adiabatique portable

Le second dispositif conçu par Manoj Patel Design Studio est de forme conique et peut être transporté ou déplacé facilement, grâce à sa taille et son poids restreints. Il dispose d’un réservoir d’eau autour d’un tube situé en son centre. Contrairement aux autres systèmes de refroidissement adiabatique de l’entreprise, il doit généralement être équipé d’un ventilateur pour faire circuler et refroidir l’air.

Toutefois, sa consommation d’énergie est nettement inférieure à celle des climatiseurs traditionnels. Pour information, ce second dispositif de l’entreprise indienne n’est pas conçu pour rafraîchir une pièce, mais uniquement une zone spécifique, tel qu’un poste de travail. Il peut être utilisé dans des bureaux, dans des écoles et dans d’autres établissements, comme des cliniques.

Un dispositif de refroidissement destiné aux oiseaux de compagnie

Le dernier système de refroidissement développé par l’entreprise basée à Gujarat est destiné aux oiseaux de compagnie. Il se présente sous la forme d’une cloche équipée d’un réservoir sur sa partie supérieure. L’eau contenue dans ce dernier est progressivement absorbée par la paroi en argile poreuse du dispositif et abaisse la température de l’air par évaporation. Ce qui fournit un environnement plus frais et plus agréable aux oiseaux lors des grosses vagues de chaleur. Pour Manoj Patel, les dispositifs conçus par son entreprise, notamment celui de grandes dimensions, peuvent être particulièrement utiles dans les régions isolées qui ne sont pas desservies par les réseaux de distribution électrique.

Il a également déclaré qu'ils peuvent être installés dans des lieux publics, tels que des arrêts de bus ou des stations de métro. D'après lui, il suffit de les orienter dans le sens du vent pour améliorer leur efficacité. Plus d'informations engineeringforchange.org.