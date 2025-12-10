Marstek dévoile sa nouvelle gamme de batteries domestiques VENUS au salon Energaïa 2025

Selon les dernières données dévoilées par EUPD Research, le stockage résidentiel connaît une progression fulgurante en Europe, avec une dynamique suffisamment forte pour dépasser le million de nouvelles installations dans les prochaines années. Un contexte idéal pour que les innovations se bousculent… et c’est justement ce que je constate aujourd’hui, en direct du salon EnerGaïa de Montpellier, où je suis invité par la marque MARSTEK. J’avais découvert la VENUS E 3.0 pour la première fois à Berlin lors de l’IFA, comme je vous le racontais déjà dans cet article. La revoir aujourd’hui sous les projecteurs, entourée de toute la nouvelle gamme VENUS présentée officiellement, me donne presque l’impression de retrouver une ancienne connaissance mais en version améliorée. Présentation.

Une gamme dévoilée officiellement à Montpellier

Sous la bannière « Plug in. WireLite. », MARSTEK a choisi EnerGaïa pour présenter l’ensemble de ses solutions de stockage. Autant dire que le stand B29 Hall B3 attire l’œil : les batteries s’alignent, les visiteurs s’interrogent, et moi… je prends des notes avec le sourire, comme à chaque fois que je découvre une innovation qui pourrait un jour trouver place dans ma propre maison. Voici les principales nouveautés de la marque décrites juste après.

La VENUS G : la batterie modulaire pensée pour alimenter toute la maison

La VENUS G, c’est un peu la polyvalente de la famille avec ses 5 kWh extensibles jusqu’à 30 kWh, et sa compatibilité avec la majorité des systèmes photovoltaïques (Enphase, SolarEdge…). Ajoutons l’absorption du surplus solaire ou la recharge quand le réseau est moins cher et une commutation automatique en moins de 10 ms en cas de coupure. Vous avez le combo parfait pour pallier toutes les situations. De plus, elle embarque une technologie V-Boost 500V permettant de piloter chaque cellule LFP individuellement, afin d’éviter tout déséquilibre. Et, entre nous, quand on connaît les variations météo actuelles, ce genre de sécurité n’est jamais de trop.

La VENUS D AC : la solution plug & play intelligente

Plus compacte mais redoutablement efficace, la VENUS D AC propose 2,56 kWh, extensibles à 15,36 kWh, et une puissance bidirectionnelle de 2,5 kW. Elle fonctionne main dans la main avec le compteur intelligent CT002, capable d’anticiper les besoins du foyer grâce à une IA qui s’assure de distribuer l’énergie au meilleur moment. Une sorte d’assistant énergétique personnel sans jamais réclamer de café. Ses cellules LFP sont garanties 10 ans et capables de dépasser 6 000 cycles, de quoi envisager sereinement les quinze prochaines années.

Focus sur la VENUS A : la petite sœur qui sait tout faire sans en avoir l’air

La MARSTEK VENUS A, c’est un peu la petite sœur débrouillarde de la famille VENUS : discrète, compacte, mais étonnamment capable pour sa taille. En la voyant pour la première fois, j’ai eu la même impression que lorsqu’on découvre un outil qu’on ne connaissait pas mais qui devient immédiatement indispensable. Elle rassemble dans un seul boîtier la batterie et l’onduleur, ce qui simplifie complètement l’installation. On la pose, on branche, et elle commence déjà à travailler comme si elle avait toujours été là. Avec ses 2,12 kWh de base, extensibles jusqu’à 12,72 kWh, elle s’adresse clairement à ceux qui veulent se lancer en douceur, sans faire venir la moitié du village pour installer une salle des machines. Et rien que ça, pour moi, c’est un vrai argument.

Une batterie pensée pour l’autonomie simple et sans prise de tête

Ce que j’aime avec la VENUS A, c’est cette volonté de rendre l’autonomie énergétique accessible, mais vraiment accessible, pas dans le sens marketing. Elle accepte directement les panneaux grâce à ses quatre entrées MPPT, alimente les appareils essentiels en cas de coupure, et se débrouille même par grand froid ou en plein été, grâce à son boîtier IP65. Honnêtement, on voit tout de suite qu’elle est pensée pour accompagner le quotidien sans faire de bruit, un peu comme ces personnes qui travaillent efficacement dans l’ombre pendant que les autres discutent. Pour un balcon, un petit atelier ou une maison qui débute dans l’autoconsommation, elle a tout ce qu’il faut pour jouer dans la cour des grands. Avec la simplicité d’une solution plug and play qui ne demande pas un diplôme d’ingénieur pour fonctionner.

Focus sur la VENUS D la batterie plug & play

La MARSTEK VENUS D, c’est un peu la bonne élève de la famille : celle qui anticipe, qui optimise et qui a toujours un coup d’avance sur les besoins du foyer. Avec ses 2,56 kWh de base, extensibles jusqu’à 15,36 kWh, elle se positionne comme une solution idéale pour ceux qui veulent profiter au maximum de leur production solaire sans se plonger dans la complexité des systèmes professionnels. Vous la branchez, elle observe, elle apprend… et elle vous offre une autoconsommation optimisée quasi immédiatement. Grâce à sa puissance bidirectionnelle de 2,5 kW, elle sait à la fois absorber l’énergie quand il y en a trop et la restituer au bon moment, sans jamais donner l’impression de forcer. Une vraie petite gestionnaire qui range la maison pendant que tu fais autre chose.

Une batterie intelligente, discrète et étonnamment stratégique

Là où la VENUS D se distingue vraiment, c’est dans son partenariat avec le compteur intelligent CT002, qui utilise l’IA pour anticiper les habitudes du foyer. Résultat : la batterie charge, décharge, équilibre et distribue l’énergie exactement quand il faut sans que vous ayez besoin de lever le petit doigt. J’aime beaucoup cette approche douce mais redoutablement efficace, presque comme un majordome énergétique qui connaît ta routine mieux que toi. Et avec ses cellules LFP garanties 10 ans et capables de dépasser les 6 000 cycles, on sent bien que MARSTEK l’a pensée pour durer. Que vous soyez en appartement, dans une maison ou en train de courir entre deux événements, la VENUS D fait en sorte que ton énergie ne soit jamais une source de stress. C’est la batterie « zen attitude » par excellence.

Un aperçu clair des solutions MARSTEK

Voici un tableau récapitulatif pour y voir plus clair :

Produit Capacité Extensible jusqu’à Points forts Usage idéal VENUS G 5 kWh 30 kWh Modulaire, secours 10 ms, pilotage cellules Maison complète VENUS D AC 2,56 kWh 15,36 kWh Plug & play, IA CT002, optimisation autoconsommation Petits foyers VENUS E 3.0 4,6 kWh (base) 9 modules Design robuste, mode secours rapide Stockage domestique moderne Jupiter 512 Wh – Mini batterie balcon Petits espaces urbains Chargeur MARS I PLUS 1,4 à 7,4 kW – Recharge EV intelligente Maison + VE

Une conception moderne et une philosophie tournée vers la simplicité

Ce qui m’a frappé en découvrant la gamme complète sur le stand du salon, c’est la volonté de rendre le stockage solaire presque « banal ». Pas banal au sens ennuyeux évidemment, mais banal au sens naturel : un équipement domestique qu’on adopte pour améliorer sa vie, comme un chauffe-eau plus intelligent ou une climatisation mieux pensée. La VENUS E 3.0, que je retrouve ici après Berlin, incarne parfaitement cette philosophie. Elle est compacte, élégante, robuste, capable de tenir dehors toute l’année, et surtout évolutive : vous commencez avec une unité, puis vous en ajoutez si vos besoins augmentent. Pour quelqu’un comme moi, dont les projets énergétiques évoluent au fil des saisons et des envies, cette modularité a un vrai charme. Et, puisque l’on parle de produits complémentaires, impossible de ne pas mentionner la petite Jupiter, cette batterie de balcon dont nous vous parlions dans cet article. Elle représente exactement la même vision, mais pour ceux qui manquent d’espace ou qui veulent se lancer en douceur.

Un écosystème complet pour accompagner chaque foyer

En discutant avec les équipes MARSTEK sur le stand, j’ai compris que la marque ne cherchait pas seulement à proposer des produits : elle veut créer un écosystème énergétique complet. La preuve : le chargeur de véhicule électrique MARS I PLUS, qui s’intègre parfaitement à la batterie MARS I PLUS, avec une puissance allant de 1,4 à 7,4 kW et une certification IP54. Un chargeur capable d’adapter la recharge sans surcharger la maison, ce qui, chez moi, éviterait peut-être que mes disjoncteurs ne jouent les divas pendant l’hiver. Et, c’est là que MARSTEK montre son intelligence : chaque produit répond à un besoin réel, sans tomber dans l’excès technologique. Les batteries se complètent, s’adaptent, évoluent.

Cette diversité donne l’impression que chacun peut trouver une solution adaptée, que l’on vive dans une maison, un appartement ou que l’on dispose d’un petit balcon pour en profiter.

Que faut-il retenir de la gamme MARSTEK

Si je devais résumer tout ce que j’ai vu sur le stand de MARSTEK en un seul regard, voici ce qui ressort le plus clairement de cette nouvelle gamme remplie de promesses.

Des batteries compatibles avec la majorité des panneaux du marché

du marché Une commutation ultra-rapide en cas de coupure

Une modularité qui suit les besoins du foyer

Une IA qui optimise la consommation

Une gamme allant du balcon jusqu’à la maison complète

Un chargeur EV pensé pour la sobriété

Une installation simple grâce au concept « Plug in. WireLite. »

Autrement dit, MARSTEK ne cherche pas à impressionner pour la forme, mais à proposer des solutions vraiment utiles, pensées pour accompagner chaque foyer dans une transition énergétique simple et réaliste.

Une vision qui s’inscrit dans notre quotidien

En repartant du stand MARSTEK, j'ai eu ce sentiment rare d'avoir découvert une gamme à la fois ambitieuse et accessible. Pas de promesses disproportionnées, pas de complexité dissimulée : juste des solutions simples, solides, prêtes à accompagner les foyers européens dans leur transition énergétique. Je suis toujours enthousiasmé par les innovations qui rendent l'autonomie plus concrète. Et les produits présentés ici, de la VENUS G à la VENUS D, en passant par la Jupiter et le chargeur MARS I PLUS, tous semblent parfaitement alignés sur cette vision. Si vous souhaitez approfondir, toutes les informations officielles sont disponibles ici marstek.fr.