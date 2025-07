Mashrabiya, une climatisation low-tech vieille de 800 ans pour lutter contre la canicule

Alors qu’en France, le mercure est autour de 30 degrés, certaines régions du monde notamment, le monde musulman est depuis toujours exposé à des chaleurs plus intenses (avoisinant 50 °C) et ce, durant une longue période dans l’année. Comment ses habitués de la chaleur faisaient-ils pour affronter aussi bien la canicule ? La réponse tient en un mot : le mashrabiya. Cet élément d’architecture musulmane conçu pour habiller les ouvertures donnant sur l’extérieur a deux fonctions principales. Il préserve l’intimité, mais ce qui m’intéresse et qui devrait tous nous intéresser, c’est son pouvoir rafraîchissant. Décryptage.

Qu’est-ce que le mashrabiya ?

C’est une structure traditionnelle arabe vieille de huit siècles constitués de motifs aérés facilitant le passage de l’air. Il permet donc de créer des zones d’ombres et de réduire l’ensoleillement. Mais il est surtout une source de fraîcheur dans un espace, raison pour laquelle des jarres remplies d’eau étaient placées près d’un mashrabiya permettant de rafraîchir l’eau contenue. Traditionnellement, les mashrabiyas étaient sculptés dans du bois apportant ainsi une touche décorative aux bâtiments. Petite anecdote : il permettait de voir sans être vu et les hommes regardaient souvent à travers pour se délecter du regard des femmes, leurs épouses.

Une structure qui réussit à rafraîchir un espace

Tel qu’il est conçu, le mashrabiya permet de réduire l’ensoleillement. L’air circule uniquement à travers les motifs créant une ventilation naturelle. Couplé à l’ajout du récipient rempli d’eau, l’effet rafraîchissant est plus important, car il obéit au principe d’évaporation, le même que dans l’astuce de la bouteille d’eau congelée.

Ainsi, l’air entrant déjà filtré est encore refroidi, rendant la température intérieure agréable. Si vous avez déjà regardé un film comme les Mille et Une Nuits, vous n’avez pas pu louper ces éléments de décoration installés dans des cours, terrasses et balcons. Ils y sont pour apporter fraîcheur et ombrage aux habitants même s’ils ajoutent une part de mystère.

Quel est l’intérêt des mashrabiyas aujourd’hui ?

Le but n’est pas de vous demander de détruire votre maison pour la reconstruire à l’image des bâtiments traditionnels arabes. Mais de vous inspirer du mashrabiya pour repenser votre quotidien durant les périodes de fortes chaleurs. Vous pouvez par exemple faire fabriquer des mashrabiyas modernes en bois ou même en métal pour habiller vos fenêtres ou votre porte. Et si on faisait encore plus simple en utilisant des paravents pour se protéger de la chaleur et adoucir la température intérieure.

Cette solution, c'est un peu comme un mashrabiya portable, amovible à plier et à ranger après la saison. Pensez-vous qu'il y a matière à s'inspirer des mashrabiyas pour faire face à la canicule ?