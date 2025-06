MasticBox, l’invention qui conserve vos cartouches de bricolage primée au concours Lépine

Il y a des inventions qui nous font sourire, d’autres qui nous fascinent, et puis il y a celles qui nous font nous demander : « Mais pourquoi personne n’y avait pensé avant ? » C’est exactement l’effet que procure la MasticBox Sadurr, récompensée au concours Lépine 2023. Si vous êtes un habitué de nos articles, vous vous souvenez peut-être que Nathalie vous avait déjà parlé, dans cet article, de cette petite révolution pour les bricoleurs. Eh bien, il était temps de revenir dessus, car cette invention, créée par Christelle Caron, a non seulement conquis les pros du bricolage, mais elle promet aussi de nous faire faire de belles économies ! En réalité, elle pourrait bien être le cadeau idéal pour la fête des Pères, enfin du moins pour le mien, effectivement, je ne compte plus le gaspillage dans son atelier ! Le silicone, c’est sa passion, il en met partout, et vous allez comprendre comment la MasticBox pourrait réellement lui être utile ! Découverte.

La MasticBox Sadurr, qu’est-ce que c’est ?

Souvenez-vous, je vous en avais déjà touché un mot dans un précédent article. La MasticBox, c’est un tube hermétique réutilisable qui permet de conserver vos cartouches de colle, de mastic ou de silicone entamées pendant plusieurs mois. Finis les tubes jetés parce qu’ils ont séché après une seule utilisation ! Christelle Caron, ancienne assistante dentaire reconvertie en entrepreneuse, a mis deux ans à développer ce produit depuis son atelier de Ledeuix, près d’Oloron, inspirée par ses propres galères de bricoleuse passionnée de voile.

Comment ça fonctionne et pourquoi c’est révolutionnaire ?

La MasticBox repose sur un système simple, mais diablement efficace. Jugez par vous-même : on insère la cartouche entamée dans un tube de 37,5 cm, on ajoute un filtre rempli de billes de gel de silice qui absorbent l’humidité, on visse un bouchon valve. Grâce à cela, on crée un vide d’air grâce à une pompe intégrée et on referme avec un bouchon étanche. L’humidité, principal ennemi de nos cartouches, est alors éliminée. Résultat : vos produits restent utilisables entre deux et six mois ! Et pour couronner le tout, les billes de silice sont réutilisables après un petit passage au four. Une véritable solution anti-gaspi qui ravira autant les amateurs que les professionnels. Elle « fonctionne » sans électricité ni batteries, je l’imagine très bien dans l’atelier de mon papa, mais vraiment !

Prix, disponibilités et économies réalisées

Bonne nouvelle ! La MasticBox Sadurr est déjà disponible sur le site officiel au prix de lancement de 39,90 € l’unité et de 229 € pour un pack de six. Une version pro est également proposée à 239 €. Certes, cela représente un petit investissement au départ. Pourtant, quand on sait qu’une cartouche coûte en moyenne de 7 à 15 € et qu’on en jette souvent la moitié, le calcul est vite fait.

Et, ce n'est que le début : d'ici à quelques mois, la MasticBox devrait envahir les rayons de nos magasins de bricolage préférés et les principales marketplaces. Plus d'informations sur sadurr.fr. Alors, prêts à dire adieu au gaspillage de vos cartouches de mastic et de colle ? Que pensez-vous de cette invention ?